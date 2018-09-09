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Об истории переправы двух приграничных городов расскажут на набережной

Об истории переправы двух приграничных городов расскажут на набережной
Фото: геоамур.рф

На набережной реки Амур в воскресенье, 9 сентября, пройдет открытый лекторий «История амурского перевоза Благовещенск — Хэйхэ». Член Союза журналистов России, писатель, краевед Валентина Кобзарь расскажет всем желающим о том, как сто лет назад перевозили людей и продовольствие через реку Амур.

«Этот перевоз был очень важен для города Благовещенска и области. Амурчане приезжали в Хэйхэ, чтобы приятно провести время, жители Китая в Благовещенск — на заработки. Жизнь города строилась по режиму Амура. Летом и зимой переправа не доставляла проблем: на тот берег добирались на судах и пешком, а в межсезонье, в период ледостава и ледохода, было сложно. Цены на товары в Благовещенске тут же поднимались. В общем, тема очень интересная», — рассказали организаторы лектория — библиотечная система.

Мероприятие пройдет в 18:00 возле бронекатера. Открытый лекторий работает здесь каждое воскресенье с шести часов вечера. Мероприятия планируют проводить до конца сентября, сообщает управление культуры администрации Благовещенска.

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#история #культура #отдых


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Комментарии
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  • вагоновожатый

    вагоновожатый
    2 часа назад

    "...добирались на суднах и пешком...". На суднах- это как?

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