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9сентября
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Во Владивостоке открылась «Улица Дальнего Востока»

Во Владивостоке открылась «Улица Дальнего Востока»

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов открыли выставку «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума. На набережной длинной 1 300 метров можно познакомиться с 9 субъектами РФ, их культурой, обычаями, экономическим потенциалом, пишет РИА Новости.

«Совсем скоро начнёт работу четвёртый Восточный экономический форум. А сегодня мы в четвёртый раз открываем "Улицу Дальнего Востока"», - сказал Трутнев.

В числе представленных на «Улице Дальнего Востока» регионов есть и Амурская область. Павильон Приамурья представлен в виде современного технологичного Data-центра. В интерактивном режиме с помощью информационной панели «ТОРы региона» познакомят с площадками, просчитают проект на онлайн-калькуляторе преференций, расскажут о готовых бизнес-кейсах.

Инвесторам представят в виде светодиодной стены газохимический кластер с раскрытием цепочек добавленной стоимости и возможностями по инвестированию в отрасль. Для демонстрации возможностей и перспектив Амурской области задействуют современные цифровые технологии: VR, 360 градусное видео, бесконтактное управление 3D моделью, 3D печать. Посетителям павильона презентуют высокотехнологичный IT-хаб на границе с Китаем. Цель – привлечь в область проекты bigdata, блокчейн, облачных вычислительных мощностей.

Представителям стран АТР расскажут о строительстве моста в Китай с помощью интерактивного 3D макета. Сенсорный стол создаст иллюзию полного присутствия на стройплощадке и в предмостовой зоне. Мост в Китай – один из ключевых проектов, который расширяет возможности экспорта Амурской области. Проект уникальный, позиционирует регион как высокотранзитный, с высоким экспортным потенциалом и крупнейшими проектами логистики.

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