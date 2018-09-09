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9сентября
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сегодня, 12:16 2

Ночью в Благовещенске в аварии погиб человек

Ночью в Благовещенске в аварии погиб человек
Фото: instagram.com

В ночь на 9 сентября в областном центре Приамурья произошло ДТП со смертельным исходом. На пересечении улиц Конной и Чайковского столкнулись два автомобиля. Один из водителей умер на месте.

Авария произошла в первом часу ночи.

На перекрестке столкнулись автомобили «Тойота Краун» и «Лэндкрузер Прадо».

От удара легковушку выбросило на тротуар, а джип опрокинулся на бок.

«Очень страшное ДТП», – написали в комментарии к этой новости в одной из социальных сетей.

В результате столкновения водитель «Крауна» 1987 года рождения скончался на месте происшествия. Водитель «Лэндкрузера» 1986 года рождения с травмами доставлен в областную больницу, сообщили в пресс-службе областной полиции.

По данному факту проводится проверка. Специалисты следственной части следственного управления УМВД России по Амурской области устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 2287

#ДТП #жизнь #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Опять кто-то очень быстро ехал. (

  • Буцефал

    Буцефал
    2 минуты назад

    Биба и боба нашли друг друга...

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