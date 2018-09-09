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9сентября
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сегодня, 11:30 100

Врио губернатора Василий Орлов признался, что накануне выборов спал спокойно (фото)

Врио губернатора Василий Орлов признался, что накануне выборов спал спокойно (фото)

Один из кандидатов на должность главы Амурской области, врио губернатора Василий Орлов, в числе остальных избирателей отдал свой голос за будущего руководителя региона. На избирательный участок он пришел вместе с женой и маленькой дочкой около 10 часов утра.

По прописке Василий Орлов голосовал на избирательном участке в школе № 5.

Журналистам врио губернатора признался, что не переживал и спал спокойно накануне выборов, в которых он является одним из претендентов на губернаторское кресло.

«Отлично спал. Как никогда. Вчера был день тишины, успел отдохнуть и выспаться», – рассказал врио губернатора.

Он также заявил, что всегда ходит на выборы. Супруга Василия Орлова на вопрос об участии мужа в выборах губернатора ответила: «Я уверена в нем».

Как сообщало Амур.инфо, в единый день голосования, 9 сентября, в Амурской области проходят досрочные выборы губернатора. Помимо единороса Василия Орлова, на кресло главы региона претендуют коммунист Татьяна Ракутина, представитель «Справедливой России» Сергей Левицкий и Наталья Глазкова из народной партии «За женщин России».

Всего в Амурской области финишируют 30 избирательных кампаний. Самые крупные – дополнительные выборы депутата Государственной думы РФ от Амурской области (депутатов нижней палаты парламента России выбирают в 6 субъектах страны) и досрочные выборы амурского губернатора (Приамурье входит в число 22 регионов, где выбирают главу).

В Тынде и Зее проголосуют за кандидатов в главы администраций и местных депутатов, с руководителями и новым составом представительных органов определятся в нескольких сельсоветах области. На 229 мандатов есть 644 претендента.

В 8 утра в Приамурье открылись 753 избирательных участка, в том числе 15 временных в больницах, СИЗО, на вокзалах, таможнях. Несколько участков в Зейском, Магдагачинском, Селемджинском, Сковородинском районах, городах Тында и Райчихинск заработали несколько раньше – в 6 и 7 утра – для тех избирателей, чей рабочий день начинается рано. Это железнодорожники, золотодобытчики, угольщики и другие.

На избирательных участках амурчан встречают порядка 5,5 тысячи сотрудников участковых комиссий. 30 % – новички. Накануне выборов они прошли обучение, сдали экзамен и получили сертификат, подтверждающий знания в области избирательного права. В списках избирателей числятся 620 тысяч 750 амурчан, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Услугой «Мобильный избиратель» на выборах депутата ГД РФ на данный момент решили воспользоваться 5 384 человека, 5 290 – на выборах губернатора Амурской области. Столько заявлений на голосование по месту нахождения поступило в территориальные и участковые комиссии, многофункциональные центры. Данные о том, сколько амурчан оформили заявления через портал госуслуг, появятся позже.

Безопасность и порядок на выборах, помимо полицейских, будут обеспечивать сотрудники ситуационных центров. В Благовещенске такой находится на базе городского управления ГО и ЧС, звонки принимают по телефону: 52-03-03. Также в единый день голосования будет работать горячая линия. Любые вопросы можно задать по телефону: 8-800-200-60-47.

Избирательные участки в Амурской области закроются в 20:00. Подсчитывать голоса специалистам помогут комплексы обработки избирательных бюллетеней (по области их около 70). Там, где не будет КОИБов, применят технологии QR-кодирования

Просмотров всего: 1606

#выборы #губернатор #областная власть


Власть 2

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В Амурской области открылись избирательные участки
Комментарии
Показать все (100) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    а чё не спать когда всё решено?

  • ay

    ay
    3 часа назад

    конгениально!

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    3 часа назад

    Братеев1а чё не спать когда всё решено?


    Еще бы ты не знал,бот от лдпр:)))

  • КП

    КП
    3 часа назад

    И день тишины не про него, он же ночью спал!

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    Семён-за губера голосовал за Ракутину

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    3 часа назад

    Как обычно врешь!

  • КАРТОНКА

    КАРТОНКА
    2 часа назад

    Братеев1

    Семён-за губера голосовал за Ракутину



    Да и за ГД по-любому закинул

  • Аня2828

    Аня2828
    2 часа назад

    цирк, совсем народ за идиотов принимают

  • КАРТОНКА

    КАРТОНКА
    2 часа назад

    Cемен Васильевич А.

    Братеев1а чё не спать когда всё решено?


    Еще бы ты не знал,бот от лдпр:)))


    Хах, как будто коммунякские ботяры не строчат, что все куплено

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    Хоть кто то из кандидатов спал, пока Кузьмин загружал газель депутатского контроля с водкой

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Антон это вы нищие на водку не хватает-а у нас деньги есть

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    но ЛДПР не пьёт и вам не советует

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    Братеев1но ЛДПР не пьёт и вам не советует


    Дааа.а наркоманов по ночникам гоняли когда,это уставшие были...

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    ты Семён про Горянского ответь-он был самым умным и порядочным из вас

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    2 часа назад

    Антон Макаров

    Хоть кто то из кандидатов спал, пока Кузьмин загружал газель депутатского контроля с водкой



    Не удивлюсь если ящики уже пустые и голоса проспонсированы. Умеют любят практикуют

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    КАРТОНКА
    Cемен Васильевич А.

    Братеев1а чё не спать когда всё решено?


    Еще бы ты не знал,бот от лдпр:)))


    Хах, как будто коммунякские ботяры не строчат, что все куплено


    а вам желаю попробовать дожить до пенсии,вот честно

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    Братеев1ты Семён про Горянского ответь-он был самым умным и порядочным из вас


    Я же тебе говорил,не состою в партии,ни в одной:)))

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    ну КПРФ любит коньячок с лимончиком

  • Сергей Ткачев

    Сергей Ткачев
    2 часа назад

    Максим Чехов

    Антон Макаров

    Хоть кто то из кандидатов спал, пока Кузьмин загружал газель депутатского контроля с водкой



    Не удивлюсь если ящики уже пустые и голоса проспонсированы. Умеют любят практикуют



    КПРФ то чем лучше, Макс? Такие же ручные собачки, покупающие голоса. Кто то водкой кто то налом

  • Григорий Д.С.

    Григорий Д.С.
    2 часа назад



    » Братеев1 , сегодня, 12:16

    ну КПРФ любит коньячок с лимончиком



    Подтвердил насчет водки?) Просто сказочный ЛДПРовец)

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    Братеев1Семен любит коньячок с лимончиком


    А икорку забыл?Учись,а то так и будешь на форуме колымить на квартплату!

  • Sah

    Sah
    2 часа назад

    Максим Чехов

    Антон Макаров

    Хоть кто то из кандидатов спал, пока Кузьмин загружал газель депутатского контроля с водкой



    Не удивлюсь если ящики уже пустые и голоса проспонсированы. Умеют любят практикуют



    а Антошка с Максимкой не спали, про ЛДПР думали...

    странно у Орлова вашего

    конкурент Ракутина, а они про ЛДПР...

    когда вам ЛДПРовцы наваляли...так два три года уже прошло, чего, попки до сих пор бо-бо у бедолажек? или чешутся?

    хех

    вот, учитесь Оппозиционеры из других партий ,как надо в выборах учавствовать.

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Сёмочка давай ты про Горянского збацай и про борьбу внутри вашей партии

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    2 часа назад

    Григорий Д.С. Братеев1



    » Братеев1 , сегодня, 12:16

    ну КПРФ любит коньячок с лимончиком



    Подтвердил насчет водки?) Просто сказочный ЛДПРовец)



    Не нужно подтверждать. Люди все знают сами

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    алкаши-у вас одно на уме

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    2 часа назад

    Sah

    Максим Чехов

    Антон Макаров

    Хоть кто то из кандидатов спал, пока Кузьмин загружал газель депутатского контроля с водкой



    Не удивлюсь если ящики уже пустые и голоса проспонсированы. Умеют любят практикуют



    а Антошка с Максимкой не спали, про ЛДПР думали...

    странно у Орлова вашего

    конкурент Ракутина, а они про ЛДПР...

    когда вам ЛДПРовцы наваляли...так два три года уже прошло, чего, попки до сих пор бо-бо у бедолажек? или чешутся?

    хех

    вот, учитесь Оппозиционеры из других партий ,как надо в выборах учавствовать.



    У Ракутиной в отличии от Кузьмина есть груз дел, которые она сделала чтобы стать нашим представителем в Гос Думе. В отличии от Кузьмина, который просто пиарится еще и так глупо

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    конечно много дел-носки и трусы мужу постирать и детей накормить

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    Братеев1 на уме
    гденаркоманы...

  • Сергей Ткачев

    Сергей Ткачев
    2 часа назад

    Братеев1

    алкаши-у вас одно на уме



    Вспомнил про Сергея Абрамова, депутата ЛДПР в Законодательном Собрании. Тот тоже нажрался как свинья. Так что чья бы корова мычала, брат

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    мы Серёжа открытые люди и не пьём денатурат в подворотне

  • Стилет

    Стилет
    2 часа назад

    Когда дадут отопление в квартирах? Я тоже хочу спать спокойно.

  • Sah

    Sah
    2 часа назад

    Максим Чехов

    Sah

    Максим Чехов

    Антон Макаров

    Хоть кто то из кандидатов спал, пока Кузьмин загружал газель депутатского контроля с водкой



    Не удивлюсь если ящики уже пустые и голоса проспонсированы. Умеют любят практикуют



    а Антошка с Максимкой не спали, про ЛДПР думали...

    странно у Орлова вашего

    конкурент Ракутина, а они про ЛДПР...

    когда вам ЛДПРовцы наваляли...так два три года уже прошло, чего, попки до сих пор бо-бо у бедолажек? или чешутся?

    хех

    вот, учитесь Оппозиционеры из других партий ,как надо в выборах учавствовать.



    У Ракутиной в отличии от Кузьмина есть груз дел, которые она сделала чтобы стать нашим представителем в Гос Думе. В отличии от Кузьмина, который просто пиарится еще и так глупо



    ты че уже от едра к комунякам переметнулся? во дела

    голосующие ЗА Ракутину,

    ЗА нее галочку поставят и в губернаторском листочке

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    Братеев1мы Серёжа открытые люди и не пьём денатурат в подворотне


    А ужираетесь вхлам прилюдно...

  • Надежда Веревкина

    Надежда Веревкина
    2 часа назад

    Братеев1

    алкаши-у вас одно на уме



    Вот это уже клевета. КПРФ хорошая партия, я за Ракутину

  • Sah

    Sah
    2 часа назад

    мдя Орлов типо новый и умный, а те кто на него работает как были тук-тук ку-ку, так и остались

  • Сергей Ткачев

    Сергей Ткачев
    2 часа назад

    Братеев1

    мы Серёжа открытые люди и не пьём денатурат в подворотне



    Вы только в Швейках под элитным виски наркотики ищете

  • Григорий Д.С.

    Григорий Д.С.
    2 часа назад

    Sah

    Максим Чехов

    Sah

    Максим Чехов

    Антон Макаров

    Хоть кто то из кандидатов спал, пока Кузьмин загружал газель депутатского контроля с водкой



    Не удивлюсь если ящики уже пустые и голоса проспонсированы. Умеют любят практикуют



    а Антошка с Максимкой не спали, про ЛДПР думали...

    странно у Орлова вашего

    конкурент Ракутина, а они про ЛДПР...

    когда вам ЛДПРовцы наваляли...так два три года уже прошло, чего, попки до сих пор бо-бо у бедолажек? или чешутся?

    хех

    вот, учитесь Оппозиционеры из других партий ,как надо в выборах учавствовать.



    У Ракутиной в отличии от Кузьмина есть груз дел, которые она сделала чтобы стать нашим представителем в Гос Думе. В отличии от Кузьмина, который просто пиарится еще и так глупо



    ты че уже от едра к комунякам переметнулся? во дела

    голосующие ЗА Ракутину,

    ЗА нее галочку поставят и в губернаторском листочке



    Смысл ставить за Ракутину если вся ее работа это реклама митингов на Амур инфо и Альфаканале? Навальный на минималках

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    Григорий Д.С.
    Sah

    Максим Чехов

    Sah

    Максим Чехов

    Антон Макаров

    Хоть кто то из кандидатов спал, пока Кузьмин загружал газель депутатского контроля с водкой



    Не удивлюсь если ящики уже пустые и голоса проспонсированы. Умеют любят практикуют



    а Антошка с Максимкой не спали, про ЛДПР думали...

    странно у Орлова вашего

    конкурент Ракутина, а они про ЛДПР...

    когда вам ЛДПРовцы наваляли...так два три года уже прошло, чего, попки до сих пор бо-бо у бедолажек? или чешутся?

    хех

    вот, учитесь Оппозиционеры из других партий ,как надо в выборах учавствовать.



    У Ракутиной в отличии от Кузьмина есть груз дел, которые она сделала чтобы стать нашим представителем в Гос Думе. В отличии от Кузьмина, который просто пиарится еще и так глупо



    ты че уже от едра к комунякам переметнулся? во дела

    голосующие ЗА Ракутину,

    ЗА нее галочку поставят и в губернаторском листочке



    Смысл ставить за Ракутину если вся ее работа это реклама митингов на Амур инфо и Альфаканале? Навальный на минималках


    Правильно говоришь!Потому за поднятие пенсионного возраста,ну вы поняли

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Ткачёв если тебе не хватает -обращайся-займём

  • Григорий Д.С.

    Григорий Д.С.
    2 часа назад

    Cемен Васильевич А.

    Григорий Д.С.

    Sah

    Максим Чехов

    Sah

    Максим Чехов

    Антон Макаров

    Хоть кто то из кандидатов спал, пока Кузьмин загружал газель депутатского контроля с водкой



    Не удивлюсь если ящики уже пустые и голоса проспонсированы. Умеют любят практикуют



    а Антошка с Максимкой не спали, про ЛДПР думали...

    странно у Орлова вашего

    конкурент Ракутина, а они про ЛДПР...

    когда вам ЛДПРовцы наваляли...так два три года уже прошло, чего, попки до сих пор бо-бо у бедолажек? или чешутся?

    хех

    вот, учитесь Оппозиционеры из других партий ,как надо в выборах учавствовать.



    У Ракутиной в отличии от Кузьмина есть груз дел, которые она сделала чтобы стать нашим представителем в Гос Думе. В отличии от Кузьмина, который просто пиарится еще и так глупо



    ты че уже от едра к комунякам переметнулся? во дела

    голосующие ЗА Ракутину,

    ЗА нее галочку поставят и в губернаторском листочке



    Смысл ставить за Ракутину если вся ее работа это реклама митингов на Амур инфо и Альфаканале? Навальный на минималках



    Правильно говоришь!Потому голосуйте за поднятие пенсионного возраста,ну вы поняли!


    В госдуму едро не выдвигают кандидата, а губернатор то как может повлият на федеральное законодательство?

    Из всех явно фиктивных Орлов самым вминяемым кажется.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    Гриша,лапшу на уши мне не вешай,ага?Хотя,это вам еще дожить до пенсии надо...вот и думайте

  • Григорий Д.С.

    Григорий Д.С.
    2 часа назад

    Cемен Васильевич А.

    Гриша,лапшу на уши мне не вешай,ага?Все там в одной связке,так что...мимо!



    Расскажи тогда что может сделать губернатор в федеральном законодательстве? Может я не разбираюсь просто

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    2 часа назад

    Для меня достаточно принадлежности к одной партии,так что...ну удачи дожить до пенсии,может быть:)))

  • Григорий Д.С.

    Григорий Д.С.
    1 час назад

    Cемен Васильевич А.

    Для меня достаточно принадлежности к одной партии,так что...ну удачи дожить до пенсии,может быть:)))



    Если человек из КПРФ днище и явно не обладает мозгом, как можно за нее голосовать?

  • Григорий Д.С.

    Григорий Д.С.
    1 час назад

    Cемен Васильевич А.

    Для меня достаточно принадлежности к одной партии,так что...ну удачи дожить до пенсии,может быть:)))



    Самое тупейшее рассуждение

  • Кастрюлька с вареньем

    Кастрюлька с вареньем
    1 час назад

    Cемен Васильевич А.

    Для меня достаточно принадлежности к одной партии,так что...ну удачи дожить до пенсии,может быть:)))



    просто шалобол

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Орлов ушел с рыбного места потому что просто любит свой край. Пикиньте, так бывает. Не там где выгоднее (В топку Абрамова), а там где может пользу принести. И в команду набирает таких же патриотов с головой на плечах. Так что выбор действительно очевиден, и не важно что за партия его выдвигает.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    Отличный пиар и рекламный ход за нужного кандидата в День выборов! Амур.инфо лизнуло где надо :-)

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Кастрюлька с вареньем
    Cемен Васильевич А.

    Для меня достаточно принадлежности к одной партии,так что...ну удачи дожить до пенсии,может быть:)))



    просто шалобол


    Смейся смейся,до 60 лет смейся,хотя...можешь нарожать детишек,а если физиология не позволяет то ржать тебе до 65

  • Сергей Ткачев

    Сергей Ткачев
    1 час назад

    Антон Макаров

    Орлов ушел с рыбного места потому что просто любит свой край. Пикиньте, так бывает. Не там где выгоднее (В топку Абрамова), а там где может пользу принести. И в команду набирает таких же патриотов с головой на плечах. Так что выбор действительно очевиден, и не важно что за партия его выдвигает.



    Вот этим и удивляет. Позавчера посмотрел его рабочий день, 14 часов. Жесть просто. Очень впечатлил

    https://www.ampravda.ru/2018/09/06/084128.html

  • Sah

    Sah
    1 час назад

    Антон Макаров

    Орлов ушел с рыбного места потому что просто любит свой край. Пикиньте, так бывает. Не там где выгоднее (В топку Абрамова), а там где может пользу принести. И в команду набирает таких же патриотов с головой на плечах. Так что выбор действительно очевиден, и не важно что за партия его выдвигает.



    за козлова топили теперь за орлова..

    кого он новых набирает, козловских местами переставляет

  • Сергей Ткачев

    Сергей Ткачев
    1 час назад



    Вот кстати даже демотиватор летает по соц сетям в тему

  • Арина Румянцева

    Арина Румянцева
    1 час назад

    Я сегодня проголосовал за Кузьмина! Любой, находящийся в здравом уме поддерживает опытного политика и военнослужащего. Лично знаком, достойный кандидат!

  • СуХаРъ

    СуХаРъ
    1 час назад

    Арина Румянцева

    Я сегодня проголосовал за Кузьмина! Любой, находящийся в здравом уме поддерживает опытного политика и военнослужащего. Лично знаком, достойный кандидат!



    Че?? ПроголосовАЛ. Тупые боты ЛДПРовские Братеев, ты че еще один ник создал или тебя теперь АРИНОЧКА можно называть??

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Арина Румянцева

    Я сегодня проголосовал за Кузьмина! Любой, находящийся в здравом уме поддерживает опытного политика и военнослужащего. Лично знаком, достойный кандидат!



    Маладэц. Только с полом определись. Или у вас в ЛДПРе с этим неопределенность?



    Отличный выбор - мент в военной форме и в значках, купленных в ларьке.



    Который ЗА пенсионную реформу.





  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    1 час назад

    Арина Румянцева

    Я сегодня проголосовал за Кузьмина! Любой, находящийся в здравом уме поддерживает опытного политика и военнослужащего. Лично знаком, достойный кандидат!



    Опытный политик? Кузьмин? да он же никто и до выборов о нем никто не знал

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Арина Румянцева

    Я сегодня проголосовал за Кузьмина! Любой, находящийся в здравом уме поддерживает опытного политика и военнослужащего. Лично знаком, достойный кандидат!



    Братеев палишься. Ты проголосовал или голосовалА!? Тупейший вброс, двоечники.

  • Арина Румянцева

    Арина Румянцева
    1 час назад

    Видимо вы просто с ним не знакомы, вот и несете всякую чушь.

    Вступать с вами в тупую беседу, считаю глупо. Свой голос я отдал. Советую и вам поддержать Кузьмина, за ним будет реальное развитие

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Арина РумянцеваЯ сегодня проголосовал за Кузьмина! Любой, находящийся в здравом уме поддерживает опытного политика и военнослужащего. Лично знаком, достойный кандидат!


    Какой он военнослужащий?Напару с братеевым штоле бухаешь штоле?Арина проголосовал:)))

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Арина РумянцеваВидимо вы просто с ним не знакомы, вот и несете всякую чушь.

    Вступать с вами в тупую беседу, считаю глупо. Свой голос я отдал. Советую и вам поддержать Кузьмина, за ним будет реальное развитие


    Транс штоле?

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    1 час назад

    Арина Румянцева

    Я сегодня проголосовал за Кузьмина! Любой, находящийся в здравом уме поддерживает опытного политика и военнослужащего. Лично знаком, достойный кандидат!



    Вот вы и спалились, лошары

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    1 час назад

    Cемен Васильевич А.

    Арина Румянцева

    Видимо вы просто с ним не знакомы, вот и несете всякую чушь. Вступать с вами в тупую беседу, считаю глупо. Свой голос я отдал. Советую и вам поддержать Кузьмина, за ним будет реальное развитие



    Транс штоле?


    Он в тайланде бухает

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Арина Румянцева отдал...тупей бота еще не видел!

  • Егор Мерингеров

    Егор Мерингеров
    1 час назад

    Ну ошиблась девушка, что тут такого? Вы никогда так не описывались, накинулись прям.

    Когда деньги на выборах за голоса берете, часто про здравый смысл вспоминаете?

    Область ждет крах, если в ГД не войдет Кузьмин, его там уважают и слышат! Недавно даже депутат из ГД к нему приезжал, это многое значит.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Еще один бот с тупой агиткой!

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    1 час назад

    Егор Мерингеров

    Ну ошиблась девушка, что тут такого? Вы никогда так не описывались, накинулись прям. Когда деньги на выборах за голоса берете, часто про здравый смысл вспоминаете? Область ждет крах, если в ГД не войдет Кузьмин, его там уважают и слышат! Недавно даже депутат из ГД к нему приезжал, это многое значит.



    О, парня создал 5 минут назад. Братеев, ты такой тупица.

    Крах? Приехал какой то карлик, собрал 7 человек в правительстве, почесали языком и уехали

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Три раза так ошибиться невозможно!Какая ж это девушка,чего ж ты врешь

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Егор Мерингеров

    Ну ошиблась девушка, что тут такого? Вы никогда так не описывались,



    Братеев, не пались. Ты уже три раза свою транссексуальность проявил.



  • vv0407

    vv0407
    1 час назад

    Егор Мерингеров

    Область ждет крах, если в ГД не войдет Кузьмин, его там уважают и слышат! Недавно даже депутат из ГД к нему приезжал, это многое значит.



    т.е. если Кузьмин пройдет в ГД в области будет возрождение? Правильно я Вас понял?

    В ответе будете за своего кандидата и через год - два?

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Хмык
    Егор Мерингеров

    Ну ошиблась девушка, что тут такого? Вы никогда так не описывались,



    Братеев, не пались. Ты уже три раза свою транссексуальность проявил.





    Причем в двух комментах,вот что делает алкоголь:)))

  • vanzelka

    vanzelka
    1 час назад

    Конечно спокойно он спал, как всегда вкинут как обычно это бывает у нас и победит

  • Я в каске

    Я в каске
    1 час назад

    Cемен Васильевич А.

    Хмык

    Егор Мерингеров

    Ну ошиблась девушка, что тут такого? Вы никогда так не описывались,



    Братеев, не пались. Ты уже три раза свою транссексуальность проявил.



    Причем в двух комментах,вот что делает алкоголь:)))


    Остановите его уже кто-нибудь, по-моему там ниже некуда опускаться

  • Sah

    Sah
    1 час назад

    vv0407

    Егор Мерингеров

    Область ждет крах, если в ГД не войдет Кузьмин, его там уважают и слышат! Недавно даже депутат из ГД к нему приезжал, это многое значит.



    т.е. если Кузьмин пройдет в ГД в области будет возрождение? Правильно я Вас понял?

    В ответе будете за своего кандидата и через год - два?



    вв, это едрлосовцы подкидными никами вброс делают, чтоб от Орлова обсуждения увести, название темы почитай, совсем вы коммунисты бороться не умеете, все навыки растеряли, не победить вам.

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    1 час назад

    Sah

    vv0407

    Егор Мерингеров

    Область ждет крах, если в ГД не войдет Кузьмин, его там уважают и слышат! Недавно даже депутат из ГД к нему приезжал, это многое значит.



    т.е. если Кузьмин пройдет в ГД в области будет возрождение? Правильно я Вас понял?

    В ответе будете за своего кандидата и через год - два?



    вв, это едрлосовцы подкидными никами вброс делают, чтоб от Орлова обсуждения увести, название темы почитай, совсем вы коммунисты бороться не умеете, все навыки растеряли, не победить вам.



    Только комунисты и борятся! Больше дела никому нет. Все просто боятся пока КПРФ проводят митинги

  • vv0407

    vv0407
    1 час назад

    Sah

    vv0407

    Егор Мерингеров

    Область ждет крах, если в ГД не войдет Кузьмин, его там уважают и слышат! Недавно даже депутат из ГД к нему приезжал, это многое значит.



    т.е. если Кузьмин пройдет в ГД в области будет возрождение? Правильно я Вас понял?

    В ответе будете за своего кандидата и через год - два?



    вв, это едрлосовцы подкидными никами вброс делают, чтоб от Орлова обсуждения увести, название темы почитай, совсем вы коммунисты бороться не умеете, все навыки растеряли, не победить вам.



    да тут уже не поймешь кто какие вбросы делает. Но начали ЛДПРовцы. Вот сейчас читаю две выборные ветки и ржу.

    По характеристике современных коммунистов с тобой согласен, к сожалению. Сам об этом недавно писал в блогах Волкова и Кобызова, и про "потерю навыков" и про то почему не победят. Власть зачистила патриотическую оппозицию, в отличие от либерастической. И это очень плохо.

    Но и ЛДПР уже многократно показала, что она всего лишь младший партенер ЕдРа.....

  • Знаток28

    Знаток28
    59 минут назад

    Максим Чехов

    Sah

    vv0407

    Егор Мерингеров

    Область ждет крах, если в ГД не войдет Кузьмин, его там уважают и слышат! Недавно даже депутат из ГД к нему приезжал, это многое значит.



    т.е. если Кузьмин пройдет в ГД в области будет возрождение? Правильно я Вас понял?

    В ответе будете за своего кандидата и через год - два?



    вв, это едрлосовцы подкидными никами вброс делают, чтоб от Орлова обсуждения увести, название темы почитай, совсем вы коммунисты бороться не умеете, все навыки растеряли, не победить вам.



    Только комунисты и борятся! Больше дела никому нет. Все просто боятся пока КПРФ проводят митинги



    Какие митинги? В этой стране все решено. Ракутина вообще реально думает что у нее есть шансы? Там программа написанная на коленке. Пусть сначала научится матом с избирателями не разговаривать, да и в заведения ходить менее популярные. Не красиво как-то

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    57 минут назад

    Антон МакаровОрлов ушел с рыбного места потому что просто любит свой край. Пикиньте, так бывает. Не там где выгоднее (В топку Абрамова), а там где может пользу принести. И в команду набирает таких же патриотов с головой на плечах. Так что выбор действительно очевиден, и не важно что за партия его выдвигает.


    Когда Козлова выбирали, на каждом агитационном плакате и в каждой рекламе присутствовала символика ЕдРа. Сейчас Орлова выбирают и НИ НА ОДНОЙ агитке нет ни малейшего упоминания о его партийной принадлежности. А чё так? У ЕдРа настолько всё плохо в Амурской области, что они боятся своей символикой создать негативный образ у своего кандидата в губернаторы?

  • OT

    OT
    54 минуты назад

    Да я вот отметил странное т.е. полное отсутствие людей на избирательном участке.

    Тут уж любой поп свое стадо заведет и сотворит беду проедросовскую..

  • vv0407

    vv0407
    52 минуты назад

    MbIcли вcлyx



    Когда Козлова выбирали, на каждом агитационном плакате и в каждой рекламе присутствовала символика ЕдРа. Сейчас Орлова выбирают и НИ НА ОДНОЙ агитке нет ни малейшего упоминания о его партийной принадлежности. А чё так? У ЕдРа настолько всё плохо в Амурской области, что они боятся своей символикой создать негативный образ у своего кандидата в губернаторы?



    конечно. Сейчас им лучше не пачкаться ЕдРом.

  • Знаток28

    Знаток28
    51 минута назад

    OT

    Да я вот отметил странное т.е. полное отсутствие людей на избирательном участке.



    В 12 народ был.

  • OT

    OT
    48 минут назад

    Знаток28

    OT

    Да я вот отметил странное т.е. полное отсутствие людей на избирательном участке.



    В 12 народ был.



    Вот я в 12 и голосовал. Вообще избирательная система не вызывает доверия.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    44 минуты назад

    Вот только не понятно, что хотел он (Орлов) сказать тем, что взял на руки дочку??? Любитель играть на публику, пиарщик...

  • Sah

    Sah
    43 минуты назад

    vv0407

    Sah

    vv0407

    Егор Мерингеров

    Область ждет крах, если в ГД не войдет Кузьмин, его там уважают и слышат! Недавно даже депутат из ГД к нему приезжал, это многое значит.



    т.е. если Кузьмин пройдет в ГД в области будет возрождение? Правильно я Вас понял?

    В ответе будете за своего кандидата и через год - два?



    вв, это едрлосовцы подкидными никами вброс делают, чтоб от Орлова обсуждения увести, название темы почитай, совсем вы коммунисты бороться не умеете, все навыки растеряли, не победить вам.



    да тут уже не поймешь кто какие вбросы делает. Но начали ЛДПРовцы. Вот сейчас читаю две выборные ветки и ржу.



    просто тут есть еще форумные работники, которые интерес к веткам поддерживают. от этого и путаница.



    По характеристике современных коммунистов с тобой согласен, к сожалению. Сам об этом недавно писал в блогах Волкова и Кобызова, и про "потерю навыков" и про то почему не победят. Власть зачистила патриотическую оппозицию, в отличие от либерастической. И это очень плохо.



    зачистили и электорат коммунистический. вот потому то все крупные предприятия и заводы нынешняя власть разваливает, новых не строит. либо гастеров нанимает. нет сейчас такой движущей силы, которая была до 1917, не на кого коммунистам опереться.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    41 минута назад

    Знаток28

    Максим Чехов

    Sah

    vv0407

    Егор Мерингеров

    Область ждет крах, если в ГД не войдет Кузьмин, его там уважают и слышат! Недавно даже депутат из ГД к нему приезжал, это многое значит.



    т.е. если Кузьмин пройдет в ГД в области будет возрождение? Правильно я Вас понял?

    В ответе будете за своего кандидата и через год - два?



    вв, это едрлосовцы подкидными никами вброс делают, чтоб от Орлова обсуждения увести, название темы почитай, совсем вы коммунисты бороться не умеете, все навыки растеряли, не победить вам.



    Только комунисты и борятся! Больше дела никому нет. Все просто боятся пока КПРФ проводят митинги



    Какие митинги? В этой стране все решено. Ракутина вообще реально думает что у нее есть шансы? Там программа написанная на коленке. Пусть сначала научится матом с избирателями не разговаривать, да и в заведения ходить менее популярные. Не красиво как-то



    У Ракутиной нет шансов потому что внутри их партии царит полный хаос. На это место должен был идти Кобызев, его не согласовал Ген совет. Поэтому Ракутина все тащит на своих двоих - поэтому агитка дрянь, компания дрянь, имидж кандидата дрянь

  • Myxira

    Myxira
    41 минута назад

    OT

    Знаток28

    OT

    Да я вот отметил странное т.е. полное отсутствие людей на избирательном участке.



    В 12 народ был.



    Вот я в 12 и голосовал. Вообще избирательная система не вызывает доверия.



    А зачем тогда был?...

    У меня, если что не вызывает доверия, так десятой дорогой обойду.

  • vv0407

    vv0407
    34 минуты назад

    Myxira

    OT

    Знаток28

    OT

    Да я вот отметил странное т.е. полное отсутствие людей на избирательном участке.



    В 12 народ был.



    Вот я в 12 и голосовал. Вообще избирательная система не вызывает доверия.



    А зачем тогда был?...

    У меня, если что не вызывает доверия, так десятой дорогой обойду.



    есть уверенность что за Вас в таком случае не "проголосуют"?

  • НЕ МГЕРОВЕЦ

    НЕ МГЕРОВЕЦ
    33 минуты назад

    Ушлые ребята эти молодогвардейцы, с 9 утра шпарят без остановки. Любая оппозиция может позавидовать. Продались за место под солнцем студентики. Мы потеряли нашу молодёжь

  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    25 минут назад

    Антон Макаров

    Знаток28

    Максим Чехов

    Sah

    vv0407

    Егор Мерингеров

    Область ждет крах, если в ГД не войдет Кузьмин, его там уважают и слышат! Недавно даже депутат из ГД к нему приезжал, это многое значит.



    т.е. если Кузьмин пройдет в ГД в области будет возрождение? Правильно я Вас понял?

    В ответе будете за своего кандидата и через год - два?



    вв, это едрлосовцы подкидными никами вброс делают, чтоб от Орлова обсуждения увести, название темы почитай, совсем вы коммунисты бороться не умеете, все навыки растеряли, не победить вам.



    Только комунисты и борятся! Больше дела никому нет. Все просто боятся пока КПРФ проводят митинги



    Какие митинги? В этой стране все решено. Ракутина вообще реально думает что у нее есть шансы? Там программа написанная на коленке. Пусть сначала научится матом с избирателями не разговаривать, да и в заведения ходить менее популярные. Не красиво как-то



    У Ракутиной нет шансов потому что внутри их партии царит полный хаос. На это место должен был идти Кобызев, его не согласовал Ген совет. Поэтому Ракутина все тащит на своих двоих - поэтому агитка дрянь, компания дрянь, имидж кандидата дрянь



    просто максимально бесперспективный кандидат, да еще и без поддержки, не партия а сборище клоунов

  • OT

    OT
    23 минуты назад

    Myxira

    OT

    Знаток28

    OT

    Да я вот отметил странное т.е. полное отсутствие людей на избирательном участке.



    В 12 народ был.



    Вот я в 12 и голосовал. Вообще избирательная система не вызывает доверия.



    А зачем тогда был?...

    У меня, если что не вызывает доверия, так десятой дорогой обойду.



    За свое и в болото надо лезть, а не обходить. Без своего и без своих прав лучше утопиться в болоте, чем заживо гноиться в бесправии.

    Так что зря вы так вопрос ставите.

    Ну а то, что нет ни одной живой души на избирательном участке кроме ее работников, то это и здравым умом воспринимается как странное и повод для размышлений о доверии и недоверии избирательной системе.

  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    19 минут назад

    OT

    Myxira

    OT

    Знаток28

    OT

    Да я вот отметил странное т.е. полное отсутствие людей на избирательном участке.



    В 12 народ был.



    Вот я в 12 и голосовал. Вообще избирательная система не вызывает доверия.



    А зачем тогда был?...

    У меня, если что не вызывает доверия, так десятой дорогой обойду.



    За свое и в болото надо лезть, а не обходить. Без своего и без своих прав лучше утопиться в болоте, чем заживо гноиться в бесправии.

    Так что зря вы так вопрос ставите.

    Ну а то, что нет ни одной живой души на избирательном участке кроме ее работников, то это и здравым умом воспринимается как странное и повод для размышлений о доверии и недоверии избирательной системе.



    пруфы в студию, с утра забиты участки были

  • Сергей Ткачев

    Сергей Ткачев
    17 минут назад

    Kadet_84

    Вот только не понятно, что хотел он (Орлов) сказать тем, что взял на руки дочку??? Любитель играть на публику, пиарщик...



    Как же вы опускаетесь, если до семьи доходите.

    Орлов красавчик, единственный кого уважают в этом цирковом шоу

  • Myxira

    Myxira
    17 минут назад

    vv0407

    Myxira

    OT

    Знаток28

    OT

    Да я вот отметил странное т.е. полное отсутствие людей на избирательном участке.



    В 12 народ был.



    Вот я в 12 и голосовал. Вообще избирательная система не вызывает доверия.



    А зачем тогда был?...

    У меня, если что не вызывает доверия, так десятой дорогой обойду.



    есть уверенность что за Вас в таком случае не "проголосуют"?



    а может сделаем ставки по итоговому раскладу?...

  • Я в каске

    Я в каске
    16 минут назад

    OT

    Myxira

    OT

    Знаток28

    OT

    Да я вот отметил странное т.е. полное отсутствие людей на избирательном участке.



    В 12 народ был.



    Вот я в 12 и голосовал. Вообще избирательная система не вызывает доверия.



    А зачем тогда был?...

    У меня, если что не вызывает доверия, так десятой дорогой обойду.



    За свое и в болото надо лезть, а не обходить. Без своего и без своих прав лучше утопиться в болоте, чем заживо гноиться в бесправии.

    Так что зря вы так вопрос ставите.

    Ну а то, что нет ни одной живой души на избирательном участке кроме ее работников, то это и здравым умом воспринимается как странное и повод для размышлений о доверии и недоверии избирательной системе.



    А у нас тренд сейчас "кивать перед экраном" и ныть на АИ, что "все куплено". Так и живем со своими правами в уголке

  • OT

    OT
    15 минут назад

    А ВРИО Орлов на то он и шплинт, чтоб быть спокоен в едросовской конструкции.

  • Хмык

    Хмык
    15 минут назад

    Пацан в маске

    OT

    Myxira

    OT

    Знаток28

    OT

    Да я вот отметил странное т.е. полное отсутствие людей на избирательном участке.



    В 12 народ был.



    Вот я в 12 и голосовал. Вообще избирательная система не вызывает доверия.



    А зачем тогда был?...

    У меня, если что не вызывает доверия, так десятой дорогой обойду.



    За свое и в болото надо лезть, а не обходить. Без своего и без своих прав лучше утопиться в болоте, чем заживо гноиться в бесправии.

    Так что зря вы так вопрос ставите.

    Ну а то, что нет ни одной живой души на избирательном участке кроме ее работников, то это и здравым умом воспринимается как странное и повод для размышлений о доверии и недоверии избирательной системе.



    пруфы в студию, с утра забиты участки были



    Гыг. Уже бюллетени пачками в урны засыпаете? Интересно за кого? Я про Госдуму.



  • OT

    OT
    11 минут назад

    Хмык

    Пацан в маске

    OT

    Myxira

    OT

    Знаток28

    OT

    Да я вот отметил странное т.е. полное отсутствие людей на избирательном участке.



    В 12 народ был.



    Вот я в 12 и голосовал. Вообще избирательная система не вызывает доверия.



    А зачем тогда был?...

    У меня, если что не вызывает доверия, так десятой дорогой обойду.



    За свое и в болото надо лезть, а не обходить. Без своего и без своих прав лучше утопиться в болоте, чем заживо гноиться в бесправии.

    Так что зря вы так вопрос ставите.

    Ну а то, что нет ни одной живой души на избирательном участке кроме ее работников, то это и здравым умом воспринимается как странное и повод для размышлений о доверии и недоверии избирательной системе.



    пруфы в студию, с утра забиты участки были



    Гыг. Уже бюллетени пачками в урны засыпаете? Интересно за кого? Я про Госдуму.



    Вот я и удивлен тому, что избираельный участок пустой т.е. я один, а в урне пачки бюлетней. Это в 12 ч. дня.

    Конечно обеденный перерыв да и с утра вполне достаточн народу моглдо быть, но однако-ж....многовато бюлетней-то.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    7 минут назад

    Myxira

    vv0407

    Myxira

    OT

    Знаток28

    OT

    Да я вот отметил странное т.е. полное отсутствие людей на избирательном участке.



    В 12 народ был.



    Вот я в 12 и голосовал. Вообще избирательная система не вызывает доверия.



    А зачем тогда был?...

    У меня, если что не вызывает доверия, так десятой дорогой обойду.



    есть уверенность что за Вас в таком случае не "проголосуют"?



    а может сделаем ставки по итоговому раскладу?...



    Скорее сколько людей сегодня будут бухать за ЛДПР. Процентов 30 в лучшем случае

  • троль здесь

    троль здесь
    6 минут назад

    очнулись те кто нахваливал козлова, все здесь нахваливают орлова

  • vv0407

    vv0407
    5 минут назад

    Myxira

    vv0407

    Myxira

    OT

    Знаток28

    OT

    Да я вот отметил странное т.е. полное отсутствие людей на избирательном участке.



    В 12 народ был.



    Вот я в 12 и голосовал. Вообще избирательная система не вызывает доверия.



    А зачем тогда был?...

    У меня, если что не вызывает доверия, так десятой дорогой обойду.



    есть уверенность что за Вас в таком случае не "проголосуют"?



    а может сделаем ставки по итоговому раскладу?...



    Зачем? расклад понятен. Окончательно стал понятен, когда я пришел на митинг против пенсионной реформы.

    Если не хотите ни за кого из них голосовать, не надежнее ли прийти и испортить бюллетень? например поставив галочки всем кандидатам. Так "вашим голосом" меньше будет возможности мухлевать.

  • OT

    OT
    12 секунд назад

    vv0407

    Myxira

    vv0407

    Myxira

    OT

    Знаток28

    OT

    Да я вот отметил странное т.е. полное отсутствие людей на избирательном участке.



    В 12 народ был.



    Вот я в 12 и голосовал. Вообще избирательная система не вызывает доверия.



    А зачем тогда был?...

    У меня, если что не вызывает доверия, так десятой дорогой обойду.



    есть уверенность что за Вас в таком случае не "проголосуют"?



    а может сделаем ставки по итоговому раскладу?...



    Зачем? расклад понятен. Окончательно стал понятен, когда я пришел на митинг против пенсионной реформы.

    Если не хотите ни за кого из них голосовать, не надежнее ли прийти и испортить бюллетень? например поставив галочки всем кандидатам. Так "вашим голосом" меньше будет возможности мухлевать.



    Вот это точно. Совершенно справедливо.

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