Врио губернатора Василий Орлов признался, что накануне выборов спал спокойно (фото)

Один из кандидатов на должность главы Амурской области, врио губернатора Василий Орлов, в числе остальных избирателей отдал свой голос за будущего руководителя региона. На избирательный участок он пришел вместе с женой и маленькой дочкой около 10 часов утра.

По прописке Василий Орлов голосовал на избирательном участке в школе № 5.

Журналистам врио губернатора признался, что не переживал и спал спокойно накануне выборов, в которых он является одним из претендентов на губернаторское кресло.

«Отлично спал. Как никогда. Вчера был день тишины, успел отдохнуть и выспаться», – рассказал врио губернатора.

Он также заявил, что всегда ходит на выборы. Супруга Василия Орлова на вопрос об участии мужа в выборах губернатора ответила: «Я уверена в нем».

Как сообщало Амур.инфо, в единый день голосования, 9 сентября, в Амурской области проходят досрочные выборы губернатора. Помимо единороса Василия Орлова, на кресло главы региона претендуют коммунист Татьяна Ракутина, представитель «Справедливой России» Сергей Левицкий и Наталья Глазкова из народной партии «За женщин России».

Всего в Амурской области финишируют 30 избирательных кампаний. Самые крупные – дополнительные выборы депутата Государственной думы РФ от Амурской области (депутатов нижней палаты парламента России выбирают в 6 субъектах страны) и досрочные выборы амурского губернатора (Приамурье входит в число 22 регионов, где выбирают главу).

В Тынде и Зее проголосуют за кандидатов в главы администраций и местных депутатов, с руководителями и новым составом представительных органов определятся в нескольких сельсоветах области. На 229 мандатов есть 644 претендента.

В 8 утра в Приамурье открылись 753 избирательных участка, в том числе 15 временных в больницах, СИЗО, на вокзалах, таможнях. Несколько участков в Зейском, Магдагачинском, Селемджинском, Сковородинском районах, городах Тында и Райчихинск заработали несколько раньше – в 6 и 7 утра – для тех избирателей, чей рабочий день начинается рано. Это железнодорожники, золотодобытчики, угольщики и другие.

На избирательных участках амурчан встречают порядка 5,5 тысячи сотрудников участковых комиссий. 30 % – новички. Накануне выборов они прошли обучение, сдали экзамен и получили сертификат, подтверждающий знания в области избирательного права. В списках избирателей числятся 620 тысяч 750 амурчан, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Услугой «Мобильный избиратель» на выборах депутата ГД РФ на данный момент решили воспользоваться 5 384 человека, 5 290 – на выборах губернатора Амурской области. Столько заявлений на голосование по месту нахождения поступило в территориальные и участковые комиссии, многофункциональные центры. Данные о том, сколько амурчан оформили заявления через портал госуслуг, появятся позже.

Безопасность и порядок на выборах, помимо полицейских, будут обеспечивать сотрудники ситуационных центров. В Благовещенске такой находится на базе городского управления ГО и ЧС, звонки принимают по телефону: 52-03-03. Также в единый день голосования будет работать горячая линия. Любые вопросы можно задать по телефону: 8-800-200-60-47.

Избирательные участки в Амурской области закроются в 20:00. Подсчитывать голоса специалистам помогут комплексы обработки избирательных бюллетеней (по области их около 70). Там, где не будет КОИБов, применят технологии QR-кодирования