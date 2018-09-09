Благовещенск и Райчихинск пока находятся в аутсайдерах по явке на выборах (фото)

В 8 часов утра в Амурской области открылись все 753 избирательных участка. На 10 часов утра общая явка на выборах по Приамурью составила 5,14 процента. Наименее активно голосуют в Благовещенске, где явка составила 2,62 процента (4 365 человек), и в Райчихинске, там явка – 2,90 процента (492 человека).

В лидерах традиционно Шимановский район, где явка – 20,09 процента (870 человек) и Тындинский район – явка 16,30 процента (1 694 человека). Об этом рассказали в амурском избиркоме.

«Также 8 сентября на территории области завершилось досрочное голосование. Проголосовали 2 033 человека в восьми северных территориях. Голосовали традиционно оленеводы, охотники, служащие метеопостов, пограничники, жители отдаленных сел. Досрочное голосование длилось с 22 августа», – рассказал член избирательной комиссии Амурской области с правом решающего голоса Владимир Андреев.

Как сообщалось ранее, 9 сентября в Приамурье стартовали досрочные выборы губернатора Амурской области, дополнительные выборы депутата Госдумы и 30 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.