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9сентября
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сегодня, 10:59 12

Благовещенск и Райчихинск пока находятся в аутсайдерах по явке на выборах (фото)

Благовещенск и Райчихинск пока находятся в аутсайдерах по явке на выборах (фото)

В 8 часов утра в Амурской области открылись все 753 избирательных участка. На 10 часов утра общая явка на выборах по Приамурью составила 5,14 процента. Наименее активно голосуют в Благовещенске, где явка составила 2,62 процента (4 365 человек), и в Райчихинске, там явка – 2,90 процента (492 человека).

В лидерах традиционно Шимановский район, где явка – 20,09 процента (870 человек) и Тындинский район – явка 16,30 процента (1 694 человека). Об этом рассказали в амурском избиркоме.

«Также 8 сентября на территории области завершилось досрочное голосование. Проголосовали 2 033 человека в восьми северных территориях. Голосовали традиционно оленеводы, охотники, служащие метеопостов, пограничники, жители отдаленных сел. Досрочное голосование длилось с 22 августа», – рассказал член избирательной комиссии Амурской области с правом решающего голоса Владимир Андреев.

Как сообщалось ранее, 9 сентября в Приамурье стартовали досрочные выборы губернатора Амурской области, дополнительные выборы депутата Госдумы и 30 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

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#выборы

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    серверные территории это как?

  • Саймон

    Саймон
    3 часа назад

    В СССР желали: чтобы ты жил на одну зарплату, в наше время желают: чтобы ты всю жизнь голосовал только за едро.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Гыг. Дураков то всё меньше и меньше. Если выкинуть партейцев, родственников-друзей и продавшихся, то никого и не останется

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    Саймон, за ЕР агитируешь? Смотри, привлекут. Сегодня тебе нельязя

  • Саймон

    Саймон
    2 часа назад

    Антон МакаровСаймон, за ЕР агитируешь? Смотри, привлекут. Сегодня тебе нельязя


    Сегодня уже можно ....вчера нельзя.

    А за самое дорогое, что есть в жизни каждого россиянина, можно всегда.

  • Sah

    Sah
    2 часа назад



    Благовещенск и Райчихинск пока находятся в аутсайдерах по явке на выборах (фото)



    ну дак, ни тебе попутных голосований за благоустройство фонтана, ни тебе ручки-блокнота в подарок от главы поселения, ни еще какой-либо клоунады для повышения явки...

  • Sah

    Sah
    2 часа назад

    Бойлерная, [07.09.18 17:07]

    Уже возбуждают уголовные дела за призыв портить бюллетени, и не где-нибудь, а на родине Турчака. Скоро будут отправлять в СИЗО за отказ ходить на выборы. Поскольку реальных выборов нет, а показывать единодушие надо - для Обамы, кураторов из АП и т.д., регионы занимаются приписками кто во что горазд. Созданная Сурковым и подхваченная Кириенко машина показухи работает без сбоев. Непонятно, зачем это надо, если результат все равно известен заранее.

  • СуХаРъ

    СуХаРъ
    2 часа назад

    Sah

    Бойлерная, [07.09.18 17:07]

    Уже возбуждают уголовные дела за призыв портить бюллетени, и не где-нибудь, а на родине Турчака. Скоро будут отправлять в СИЗО за отказ ходить на выборы. Поскольку реальных выборов нет, а показывать единодушие надо - для Обамы, кураторов из АП и т.д., регионы занимаются приписками кто во что горазд. Созданная Сурковым и подхваченная Кириенко машина показухи работает без сбоев. Непонятно, зачем это надо, если результат все равно известен заранее.



    Потому что ди()илы из Яблока. Это вообще треш, чтобы партия, которая была в парламенте, призывала портить биллютени, еще и листовки печатала. Это маразм полный

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    СуХаРъ

    Sah

    Бойлерная, [07.09.18 17:07]

    Уже возбуждают уголовные дела за призыв портить бюллетени, и не где-нибудь, а на родине Турчака. Скоро будут отправлять в СИЗО за отказ ходить на выборы. Поскольку реальных выборов нет, а показывать единодушие надо - для Обамы, кураторов из АП и т.д., регионы занимаются приписками кто во что горазд. Созданная Сурковым и подхваченная Кириенко машина показухи работает без сбоев. Непонятно, зачем это надо, если результат все равно известен заранее.



    Потому что ди()илы из Яблока. Это вообще треш, чтобы партия, которая была в парламенте, призывала портить биллютени, еще и листовки печатала. Это маразм полный



    Явлинский просто смешен. Его в серьез никто не восприимает. Кого он там призвать может? Тысячи 3-4? Смех

  • Гефест

    Гефест
    2 часа назад

    Всегда ходил и голосовал, но в этот раз идти нет никакого желания, потому что нет никаких выборов, нет никакого выбора, пусть власть сама с собой играет во мнимую демократию.

  • Хмык

    Хмык
    19 минут назад

    По всему Дальнему Востоку низкая явка. В городах все положили на выборы всё что только можно, немного спасают деревни, но и там процент голосящих гораздо меньше

  • mario

    mario
    13 минут назад

    а чего не спать спокойно, он то знает кто будет губернатором.

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