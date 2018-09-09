В Тынде ночью горел девятиэтажный дом

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В ночь на 9 сентября в Тынде загорелась квартира на втором этаже девятиэтажного жилого дома. Происшествие случилось на Московском бульваре. Хозяин квартиры получил ожоги и отравление продуктами горения.

У мужчины 1991 года рождения ожоги губ, ушей и рук. Несмотря на травмы, на улицу он выбрался самостоятельно. Его отправили в Тындинскую районную больницу на машине скорой помощи, сообщают в амурском МЧС.

Через четыре минуты после возгорания на место приехали 12 огнеборцев и две единицы техники пожарно-спасательной части № 3 города Тынды.

«Незамедлительно к месту возгорания было направлено два звена газодымозащитной службы. В горевшей квартире пожарные никого не обнаружили. В подъезде наблюдалось сильное задымление, в средствах спасения из соседних квартир и квартир верхних этажей пожарные вывели 11 человек по лестничному маршу, еще 25 человек эвакуировались самостоятельно», – сообщают в пресс-службе амурского МЧС.

Открытое горение пожарные ликвидировали в течение восьми минут. Огнем повреждена одна комната, вся квартира закопчена. Причина и виновник устанавливаются. На месте работает инспектор надзорной деятельности.