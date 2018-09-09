В Приамурье впервые в сезоне зафиксированы отрицательные ночные температуры

В ночь на 9 сентября в Амурской области столбики термометров в Сковородинском районе опустились до 8 градусов ниже нуля. Такая температура в этом сезоне отмечается впервые, сообщают синоптики.

В Селемджинском районе ночью выпал снег. Температура там была около нуля градусов.

По словам местных жителей, зимний пейзаж за окном увидели сельчане Токура и Экимчана.

«Первый снег в первой декаде сентября на севере области – это, скорее, норма, чем исключение. В Тындинском, Сковородинсом, Зейском, Селемджинском районах в первой декаде сентября почти всегда отмечается первый снег, но он быстро тает и никогда не устанавливает снежный покров. Это обусловлено тем, что проходят циклоны, заходит холодный воздух субарктический из районов Якутии, и таким образом у нас меняется сезон – с лета на осень, а потом – с осени на зиму. Такие регулярные вторжения холодной воздушной массы. Постоянный снег на севере будет с начала октября», – объяснила ведущий синоптик Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская.

В Зейском районе накануне, 8 сентября, также прошел снег. Это явление проезжавшие по снежногорской трассе водители сняли на видео.

«8 сентября поехали мы за ягодой. Нормально снега так выпало, полметра где-то. Трасса Снежногорск. Деревья видал, ломаются как? Он мокрый, конечно», – комментирует автор ролика.