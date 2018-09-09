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9сентября
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На Восточном начинают строительство стартового комплекса для тяжелой «Ангары»

На Восточном начинают строительство стартового комплекса для тяжелой «Ангары»
Фото: amurobl.ru

На космодроме Восточный побывала делегация госкорпорации «Роскосмос» во главе с генеральным директором Дмитрием Рогозиным. Это первый его визит на космодром в должности главы Роскосмоса. На стратегическом объекте гости осмотрели место для строительства второй очереди космодрома и провели рабочее совещание.

В поездке на космодром Дмитрия Рогозина сопровождали и.о. губернатора Амурской области Василий Орлов, генеральный директор «ПСО "Казань"» Равиль Зиганшин, а также и.о. генерального директора ФГУП «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков.

Вместе они осмотрели место для строительства стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара».

На совещании стороны обсудили этапы и объемы строительства и подтвердили, что контракт на реализацию проекта будет подписан в ближайшее время, сообщает правительство Амурской области.

ПСО «Казань» определено генподрядчиком строительства распоряжением правительства России в декабре 2017 года и займется как разработкой рабочей документации и выполнением строительно-монтажных работ, так и поставками инженерного оборудования, предусмотренного проектной и рабочей документацией. Стоимость финансирования госконтракта составляет 38,749 миллиарда рублей, в том числе 0,983 миллиарда рублей за разработку рабочей документации. Завершить весь объем работ по созданию стартового комплекса «Ангара» генподрядчик должен к 31 декабря 2022 года.

Общая площадь участка стартового комплекса составляет 89 гектаров. Стартовый комплекс рассчитан на 10 пусков в год. В состав стартового комплекса войдут: пусковой стол, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат, системы заправки, пожаротушения и другие комплексы и системы.

«Начинаем строительство на Восточном второго стартового комплекса – для тяжелой "Ангары"»,– заявил Дмитрий Рогозин.

Оборудование для ракет-носителей тяжелого класса уже начали поставлять на космодром.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

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#визиты #космодром #строительство


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Комментарии
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  • СуХаРъ

    СуХаРъ
    5 часов назад

    Быстро они) В скором времени уже на Ангару посмотрим)

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Чой-то мне ДОР Кима меньшого напоминает. На "лаврах" предков почивает. А идейным был только первый (из известных) в роду.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    ayЧой-то мне ДОР Кима меньшого напоминает. На "лаврах" предков почивает. А идейным был только первый (из известных) в роду.


    Худеть ему надо, ужосна.

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