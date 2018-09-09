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9сентября
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сегодня, 08:00 2

В Амурской области открылись избирательные участки

В Амурской области открылись избирательные участки
Фото: http://www.vnd12.ru

В воскресенье, 9 сентября, в 8 часов утра в Приамурье открылось больше 700 избирательных участков. В этот день жителям региона предстоит выбрать нового губернатора, депутата Государственной думы, глав и депутатов в городах и селах.

Всего 9 сентября завершаются 30 избирательных кампаний. Глав будут выбирать в Тынде и Зее. Райчихинск, Свободный, Тында и Циолковский проголосуют за городских депутатов. В центре внимания, конечно, досрочные выборы губернатора. Среди кандидатов – единоросс Василий Орлов, коммунист Татьяна Ракутина, представитель «Справедливой России» Сергей Левицкий, и Наталья Глазкова из народной партии «За женщин России».

Всего 9 сентября в регионе открылось почти 740 избирательных участков. 15 площадок для голосования работают в больницах, СИЗО, на вокзалах и других местах временного пребывания.

За порядком на участках следят сотрудники полиции и Росгвардии. За попытку подкупа, проведение агитационных митингов и шествий нарушителям грозит штраф до 30 000 рублей для физических лиц и до 200 000 – для юридических. Также за обстановкой на участках наблюдают в ситуационном центре.

Закроются избирательные участки в 20 часов.

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    30 минут назад

    show must go on

  • Братеев1

    Братеев1
    21 минута назад

    холодно-люди мало кто придёт

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