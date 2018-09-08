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8 сентября 2018, 22:10 0

Артисты «Амурской осени» не испугались непогоды и выступили на набережной (фото)

Артисты «Амурской осени» не испугались непогоды и выступили на набережной (фото)

В субботу, 8 сентября, перед благовещенцами выступили артисты – участники фестиваля кино и театра «Амурская осень». Вячеслав Гугиев, Яна Крайнова, Оксана Сташенко, Юлия Такшина, Олег Харитонов и Владислав Шкляев пели для горожан песни и делились впечатлениями, главным из которых стала погода.

Низкая температура сыграла злую шутку с одним из первых мероприятий «Амурской осени». Из-за холода на набережную пришло немного зрителей. Перед установленной в районе ротонды сценой собралось порядка 60 человек. Зато они горячо приветствовали звезд кино и театра, которые выступали в такую непогоду.

Артисты грелись в микроавтобусе, который был припаркован неподалеку от сцены, а выступать выходили в теплой одежде: куртках, пальто.

Владислав Шкляев приехал в Благовещенск на «Амурскую осень» впервые. И оказался не очень готов к амурскому климату. Тем более что он изучал прогноз погоды, и синоптики обещали плюс 20. Артисты прилетели только сегодня и очень замерзли еще в салоне самолета. Город тоже встретил их низкими температурами.

Даже Оксана Сташенко, которая на прошлых фестивалях всегда отмечалась на звездной дорожке открытыми платьями, на этот раз вышла в пальто. Она не только спела со сцены, но и спустилась вниз, к зрителям, общалась с ними и фотографировалась.

Кстати, концерт Amur Jazz Band, который был запланирован после выступления артистов «Амурской осени», отменили, так как играть на инструментах было очень холодно.

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#концерты #отдых #Амурская осень

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