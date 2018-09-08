В ФОК Белогорска будут работать мобильное приложение, сайт, онлайн расчеты

Физкультурно-оздоровительный комплекс имени Героя России Солнечникова станет образцом цифрового учреждения. К открытию здесь должны работать сайт ФОКа, мобильное приложение, WiFi, сотовая связь, онлайн бронирование услуг и учет посетителей, видеонаблюдение, SMS-оповещение и другое.

Глава города Станислав Мелюков провел установочное совещание по внедрению цифровых технологий на объект. «Дата открытия ФОКа 7 ноября. Она неизменна, – подчеркнул он. – К этому времени за два месяца нам предстоит выполнить огромный комплекс мероприятий, который позволит посетителям ФОКа иметь ясную картину о том, куда можно прийти, какие услуги и условия для занятий спортом ФОК представляет. Понятно, что первый день работы учреждения будет праздничным, а уже 8 ноября объект должен войти в рабочий режим».

Он добавил, что ФОК будет работать почти круглосуточно. Поэтому важно определить основу его цифровизации очень вдумчиво и на перспективу. Проект по строительству был создан в 2010 году, с тех пор технологии изменились в разы, и необходимо предусмотреть многое.

По поручению главы города создана рабочая группа, которая займется составлением детального технического задания. Оно станет основой для дорожной карты по внедрению цифровых технологий на ФОК. По предложению главы участники встречи выехали на физкультурно-оздоровительный комплекс, чтобы оценить предстоящий объем работ, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Объект очень важный, объект очень масштабный. Его обязательно необходимо оснащать современными интернет-технологиями для удобства для населения, – отметила заместитель управляющего Дальневосточным банком Благовещенского отделения ПАО Сбербанк Надежда Дубова. – Постараемся по максимуму поучаствовать в проекте. Он интересен и действительно уникален. Техническое задание рабочая группа представит уже на следующей неделе».