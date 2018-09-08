Слабые дожди, мокрый снег и туманы: прогноз погоды в Приамурье на 9 сентября

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В воскресенье, 9 сентября, в Амурской области будет преимущественно малооблачно, местами по северо-востоку слабые осадки: дождь, мокрый снег. Ночью в отдельных районах области туман, по центральным и южным районам местами заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов.

Ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду, местами с порывами 11-16 метров. Температура ночью 2–7 градусов, при прояснении 1–6 градусов. Днем – 11–16 градусов выше нуля, по северу местами 4–9 градусов тепла. В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Ветер западный ночью 7-12 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду. Температура ночью 3–5 градусов тепла, днем – плюс 14–16, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Василий Кленин