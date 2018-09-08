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8 сентября 2018, 17:55 21

Средняя зарплата амурчан в 2018 году составила более 40 тысяч рублей

Средняя зарплата амурчан в 2018 году составила более 40 тысяч рублей
Фото: abinform.ru

Средняя начисленная заработная плата амурчан в январе-июле 2018 года насчитывала 40 436,4 рубля. По сравнению с аналогичным периодом она выросла на 12,4 %. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла на 10,1 %, сообщает Амурстат.

Самый высокий уровень начисленной заработной платы сложился в организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере транспортировки и хранения – 56 343,8 рубля; обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 55 055,4 рубля; профессиональной, научной и технической деятельности – 49 102,7 рубля; добычи полезных ископаемых – 46 747,1 рубля.

Ниже среднеобластного значения сложилась заработная плата у работников, занятых в организациях по операциям с недвижимым имуществом – 19 154,6 рубля, торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 21 360,7 рубля, в гостиницах и предприятиях общественного питания – 21 429,7 рубля.

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#работа #финансы #экономика


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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    8 часов назад

    В основной массе больше...Сорокет лентяи получают.

  • Гефест

    Гефест
    7 часов назад

    ))))))) Амурстат перед выборами жжет. )))

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    7 часов назад

    А где анекдот про голубцы? Сейчас сибуровские зп в Свободном опубликуют так тут у всех комментаторов пальцы сломаются об клавиатуру. Норма

  • Kadet_84

    Kadet_84
    7 часов назад

    Амурстат, исключите из статистики понятие "средняя" (и все производные). Начальник кушает мясо, рабочий кушает капусту. Зато в среднем, они кушают... ГОЛУБЦЫ. Вот!

  • Pomidor

    Pomidor
    7 часов назад

    очень даже достойная зп

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    7 часов назад

    Просто большинство, тех кто зарабатывает 40к + не читают желтуху вроде АИ. А спокойно зарабатывают. Зарплаты реальные, инженеры, рабочие и технари вроде айтишников косят деньги лопатой

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    7 часов назад

    Идеальным себя чувствует человек, который находится между двух зол и получает 40 тыс. в месяц))

  • Братеев1

    Братеев1
    7 часов назад

    отчёт для Москвы

  • КАРТОНКА

    КАРТОНКА
    7 часов назад

    Ну, согласитесь, 40 тысяч это хорошая сумма, пусть эта цифра и средняя)

  • системник

    системник
    7 часов назад

    Если бы еще сказали, какой процент от работоспособных получают зарплату в Амурской области.

  • СуХаРъ

    СуХаРъ
    6 часов назад

    Братеев1

    отчёт для Москвы



    Кузьмин и повезет же

  • холостяк

    холостяк
    6 часов назад

    Максим Чехов

    Просто большинство, тех кто зарабатывает 40к + не читают желтуху вроде АИ. А спокойно зарабатывают. Зарплаты реальные, инженеры, рабочие и технари вроде айтишников косят деньги лопатой



    Интересно сколько у нас инженеров и айтишников, В основном у на простые работяги

    И зарплата у них ни как не 40тыс. Хорошо сравнивать зарплату ген директора с уборщицей. Я бы все бы радовались, ели бы амурстат написал средняя зарплата депутатов 40 тыс.

  • Kats

    Kats
    5 часов назад

    АИ, вы сами верите в то, что публикуете? 70% населения АО получает не более 22 тыр!

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    5 часов назад

    Очередной бред перед выборами.Какие 40 тысяч?В основном 20,максимум 25.Всё.Откуда берутся нереальные цифры. Для чего врать на государственном уровне?

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    5 часов назад

    Максим Чехов

    Просто большинство, тех кто зарабатывает 40к + не читают желтуху вроде АИ. А спокойно зарабатывают. Зарплаты реальные, инженеры, рабочие и технари вроде айтишников косят деньги лопатой



    Этой бы лопатой да таким пропагандистам задрипанным не перепало бы от люда простого. (В.И. Ленин.Полное собрание сочинений)

  • Mr.Gibkiy

    Mr.Gibkiy
    4 часа назад

    Работаю в частном ООО,6 дней в неделю по 10 часов,урабатываюсь.

    2018 год.

    01-30

    02-27

    03-24

    04-33

    05-30

    06-38

    07-45

    08-52

    Какая тут статистика работает??? По ощущениям каждый месяц не меньше 60к должно быть.

  • vv0407

    vv0407
    4 часа назад

    Kadet_84

    Амурстат, исключите из статистики понятие "средняя" (и все производные). Начальник кушает мясо, рабочий кушает капусту. Зато в среднем, они кушают... ГОЛУБЦЫ. Вот!



    вот это и есть "статистика"

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    4 часа назад

    Как только статистику подчинили МЭР (министерству экономического "развития"), положительные показатели стали расти.

    Для того, чтобы руководители регионов не стали "трепыхаться", уровень показателя средней заработной платы и её рост, включили в критерий оценки эффективности работы губернаторов. По этому показателю у нас всё хорошо.

    НО, этот показатель не так безобиден, как его подают статистики. В МЭРе и Минфине его учитывают, когда начинают решать, нуждается ли регион в федеральной финансовой помощи, или своими силами обойдётся? Чем выше "средняя" зарплата по региону, тем меньше ему будет федеральной поддержки, так как НЛФЛ (налог на доходы физических лиц) является одним из основных источников пополнения регионального бюджета. Поэтому, если губернатор будет соглашаться с такими показателями, значит, он просто свои личные интересы, ставит выше интересов области. Вот и критерий оценки "эффективности менеджера".

    Все эти показатели проверяются элементарно просто, при рассмотрении и принятии областного бюджета в Законодательном собрании.

    Надо взять численность занятых трудовой деятельностью, умножить на 40 тысяч и на 12 (месяцев), из этой суммы удержать 13% (размер НДФЛ), из полученной суммы удержать ещё 85% (норматив по НДФЛ для областного бюджета), полученная цифра должна соответствовать цифре в бюджете по этому источнику. Если цифра будет меньше или больше, значит лжёт статистика или правительство.

    Надеюсь, так как там заседает грамотный экономист, который ждёт ответов на свои пять вопросов, он нам расскажет, как обстоят дела при рассмотрении бюджета на 2019 год. Ждёмс-с...

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    25-28 не более. По моему личному опыту.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    3 часа назад

    В районе 40000 зарабатываю,но последние 7 лет зарплату не поднимали, только из чёрной переводили в белую, а по факту на руки одна сумма все года, а нагрузку утроили, не говоря уже о командировках. Что интересно, работодатель как раз оперирует данными Амурстата, мол средняя по области не выше 40000, потому повышения не будет. Вот так. Гнилая статистика.

  • Владимир Владимирович

    Владимир Владимирович
    2 часа назад

    Самое интересное: какую бы зарплату начальник себе не назначил, средняя зарплата по предприятию остается одинаковой.

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