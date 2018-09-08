Средняя зарплата амурчан в 2018 году составила более 40 тысяч рублей

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Средняя начисленная заработная плата амурчан в январе-июле 2018 года насчитывала 40 436,4 рубля. По сравнению с аналогичным периодом она выросла на 12,4 %. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла на 10,1 %, сообщает Амурстат.

Самый высокий уровень начисленной заработной платы сложился в организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере транспортировки и хранения – 56 343,8 рубля; обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 55 055,4 рубля; профессиональной, научной и технической деятельности – 49 102,7 рубля; добычи полезных ископаемых – 46 747,1 рубля.

Ниже среднеобластного значения сложилась заработная плата у работников, занятых в организациях по операциям с недвижимым имуществом – 19 154,6 рубля, торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 21 360,7 рубля, в гостиницах и предприятиях общественного питания – 21 429,7 рубля.