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8сентября
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сегодня, 17:18 0

В Тынде назначен новый прокурор

В Тынде назначен новый прокурор
Фото: ИА Regnum

Приказом генерального прокурора РФ Тындинским городским прокурором Амурской области назначен советник юстиции Андрей Шальнев. До нового назначения он был прокурором Завитинского района.

Андрей Шальнев родился 24 января 1975 года, в 2001 году окончил Благовещенский филиал МАП по специальности юриспруденция. В органах прокуратуры служит с февраля 2004 года, занимал должности помощника прокурора и старшего помощника прокурора Октябрьского района, заместителя прокурора и прокурора Завитинского района Амурской области.

За примерное исполнение служебных обязанностей Андрей Шальнев поощрялся приказами генерального прокурора Российской Федерации, награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.

Ранее состоявший в должности Тындинского городского прокурора Амурской области Ханюков Дмитрий Александрович освобожден от нее приказом Генерального прокурора Российской Федерации в связи с переводом в прокуратуру Хабаровского края, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#Тында


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