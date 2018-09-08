В Тынде назначен новый прокурор
Приказом генерального прокурора РФ Тындинским городским прокурором Амурской области назначен советник юстиции Андрей Шальнев. До нового назначения он был прокурором Завитинского района.
Андрей Шальнев родился 24 января 1975 года, в 2001 году окончил Благовещенский филиал МАП по специальности юриспруденция. В органах прокуратуры служит с февраля 2004 года, занимал должности помощника прокурора и старшего помощника прокурора Октябрьского района, заместителя прокурора и прокурора Завитинского района Амурской области.
За примерное исполнение служебных обязанностей Андрей Шальнев поощрялся приказами генерального прокурора Российской Федерации, награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.
Ранее состоявший в должности Тындинского городского прокурора Амурской области Ханюков Дмитрий Александрович освобожден от нее приказом Генерального прокурора Российской Федерации в связи с переводом в прокуратуру Хабаровского края, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.
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