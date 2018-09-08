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8сентября
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сегодня, 16:10 0

В Благовещенске в аварии пострадали два человека

В Благовещенске в аварии пострадали два человека
Фото: www.instagram.com/mreporter_blg/

В редакцию ИА «Амур.инфо» очевидцы сообщили о ДТП в районе улиц Мухина и Октябрьской. На месте работала машина скорой помощи, были пострадавшие. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях.

В ГИБДД Амурской области подтвердили, что в субботу, 8 сентября, произошло столкновение автомобилей Toyota Allion и Toyota Ractis. Авария случилась по адресу: улица Мухина, 73, в 11:55.

В ДТП пострадали два человека – оба из Toyota Allion. Полиция проводит проверку, выясняет обстоятельства происшествия.

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#ДТП #происшествия #транспорт


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