В Благовещенске в аварии пострадали два человека

Фото: www.instagram.com/mreporter_blg/

В редакцию ИА «Амур.инфо» очевидцы сообщили о ДТП в районе улиц Мухина и Октябрьской. На месте работала машина скорой помощи, были пострадавшие. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях.

В ГИБДД Амурской области подтвердили, что в субботу, 8 сентября, произошло столкновение автомобилей Toyota Allion и Toyota Ractis. Авария случилась по адресу: улица Мухина, 73, в 11:55.

В ДТП пострадали два человека – оба из Toyota Allion. Полиция проводит проверку, выясняет обстоятельства происшествия.