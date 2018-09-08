Главный судебный пристав Приамурья обыграл всех коллег в стрит-бол (фото)

В субботу, 8 сентября, в Благовещенске прошла традиционная летняя областная спартакиада между командами судебных приставов. Впервые ввели новые дисциплины: дартс и стрит-бол. В последнем участвовал начальник управления ФССП Дмитрий Ткаченко. Причем его команда завоевала первое место.

В соревнованиях участвовало около ста спортсменов, все – сотрудники областного управления Федеральной службы судебных приставов. Были команды из Благовещенска, Белогорска, Ивановского, Тамбовского районов, а также отдельные спортсмены из других городов и районов области.

Спартакиада впервые проводилась в большом формате: раньше она проходила только по трем видам спорта – мини-футболу, волейболу и настольному теннису, в 2018 году добавились дартс и стрит-бол.

В новом командном виде спорта первое место заняла команда управления, за которую играл руководитель УФССП Дмитрий Ткаченко. Организаторы подчеркивают, что все команды боролись за победу в полную силу, а матчи судили приглашенные судьи со стороны. Второе место заняла сборная отделов, третье – отдел обеспечения УПДФС.

В мини-футболе лучшими стали спортсмены из отдела обеспечения УРДФС, затем – команда Белогорска, также в тройке лидеров сборная отделов. В состязаниях по волейболу вновь первым стал отдел обеспечения УПДФС, серебро – у команды управления, замыкает тройку призеров – сборная отделов.

В соревнованиях по настольному теннису лучшей стала Марина Шамханова, а среди мужчин – Александр Кривуца. В дартсе мужчины и женщины состязались вместе. В итоге победителем стал Алексей Пенчуков.