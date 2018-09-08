В Мазановском районе ребенку-инвалиду отказали в улучшении жилищных условий

В селе Новокиевка проживает семья из двух человек: мать и ребенок-инвалид с тяжелым хроническим заболеванием. Летом 2018 года администрация сельсовета отказала этой семье в признании нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Как установила прокуратура, это постановление противоречит требованиям законодательства и нарушает права ребёнка-инвалида. В связи с этим прокурор внес протест на указанное постановление главы администрации сельсовета, который рассмотрен и удовлетворен.

Новым постановлением администрации Новокиевского сельсовета семья с ребенком с ограниченными возможностями признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, включена в программу по социальной поддержке по обеспечению ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих на территории Амурской области.

В пятницу, 7 сентября, ребенку-инвалиду выдано свидетельство о предоставлении социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, сообщает прокуратура Амурской области.