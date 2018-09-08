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8сентября
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сегодня, 13:26 2

В Серышевском районе сотрудники полиции изъяли у прохожего марихуану

В Серышевском районе сотрудники полиции изъяли у прохожего марихуану
Фото: pravda.if.ua

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков на улице села в Серышевском районе задержали мужчину, у которого при себе находилась марихуана. Согласно проведенному исследованию, масса наркотического средства составила более 760 граммов.

Наркотики мужчина, по его словам, намеревался использовать для личного потребления. По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#криминал #происшествия


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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    2 минуты назад

    Ну теперь каждому по ордену. Такой траффик обезвредили.

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