В Серышевском районе сотрудники полиции изъяли у прохожего марихуану

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Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков на улице села в Серышевском районе задержали мужчину, у которого при себе находилась марихуана. Согласно проведенному исследованию, масса наркотического средства составила более 760 граммов.

Наркотики мужчина, по его словам, намеревался использовать для личного потребления. По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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Василий Кленин