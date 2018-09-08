В Благовещенске открыли новые группы для детей младше трех лет – 45 новых мест

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Новые группы для детей младше трех лет открыли в двух учреждениях Благовещенска: в филиале прогимназии по адресу: Соколовская, 39, и центре раннего развития ребенка «Фантазия»: Кантемирова, 15. В них могут заниматься 18 и 25 детей соответственно.

В филиале прогимназии в новой группе у детей проходит период адаптации – их приводят на полдня. Но дети быстро освоились в новых условиях и с удовольствием посещают дошкольное учреждение.

В центре «Фантазия», кроме просторных помещений игровой и спальни, удобных шкафчиков, для детей оборудована галокамера – солевая комната, в которой для малышей проводятся 30-минутные сеансы.

«Мы давно мечтали о таком галокомплексе, Эта соляная комната создана для того, чтобы оздоравливать наших ребятишек со всех трех корпусов, которым предписаны такие сеансы по показаниям врачей. И обстановка в комнате создана такая, чтобы детям было интересно и комфортно – мы постарались создать маленькую сказку для наших воспитанников», – рассказала заведующая детским садом № 4 Елена Бернякович.

Оба детских сада посетили начальник управления образования Элина Поцелуева и замначальника управления образования Любовь Репина. Элина Поцелуева рассказала, что открытие двух новых групп являются одним из этапов работы по созданию новых мест для детей раннего дошкольного возраста (до 3 лет) в ДОУ города Благовещенска, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Комплекс мер по развитию дошкольного образования осуществляется по двум направлениям: обеспечение доступности и качества дошкольного образования. Охват дошкольным образованием детей ежегодно увеличивается и составил в 2018 году 82 % – на два процента больше, чем в 2017-м», – рассказала Элина Поцелуева.

Всего в Благовещенске функционируют 17 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, также программы дошкольного образования реализуются в прогимназии, школах № 23, 24. В 2017/18 учебном году образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования, посещали 13 315 детей (в 2016/17 учебном году – 12 992).

Однако в связи с ростом рождаемости, спроса жителей на услуги дошкольного образования, миграцией граждан из других регионов России, сельских районов области в Благовещенск, остается нерешенной задача обеспечения доступности дошкольного образования для детей раннего возраста.

В очереди на предоставление места в дошкольные образовательные учреждения города на 1 сентября 2018 зарегистрирован 5 591 ребенок, из них детей от 1,5 до 3 лет – более 3 000 человек. Для решения данной задачи в 2018 году создано дополнительно 160 мест. С 1 ноября 2018 года за счет внутренних резервов планируется открытие дополнительной группы для детей до 3 лет в прогимназии по адресу: Игнатьевское шоссе, 12/5.