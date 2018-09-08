На севере Приамурья ночью выпал первый снег

Фото: Nordhot

В ночь с 7 на 8 сентября на севере Приамурья выпал снег. В соцсетях сообщают о сплошном ковре из тонкого слоя снега в Зейском, Сковородинском районах. А в Свободненском под снег попали участники археологической экспедиции.

В Амурском гидрометцентре сообщили, что в чистом виде снег на территории Амурской области не зафиксирован. Во многих районах прошли дожди, и только на территории Зейского района, в районе прииска Октябрьский, ночью прошли смешанные осадки – снег с дождем.

Просмотров всего: 2088

#погода

Василий Кленин