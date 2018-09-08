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8сентября
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сегодня, 11:22 1

На севере Приамурья ночью выпал первый снег

На севере Приамурья ночью выпал первый снег
Фото: Nordhot

В ночь с 7 на 8 сентября на севере Приамурья выпал снег. В соцсетях сообщают о сплошном ковре из тонкого слоя снега в Зейском, Сковородинском районах. А в Свободненском под снег попали участники археологической экспедиции.

В Амурском гидрометцентре сообщили, что в чистом виде снег на территории Амурской области не зафиксирован. Во многих районах прошли дожди, и только на территории Зейского района, в районе прииска Октябрьский, ночью прошли смешанные осадки – снег с дождем.

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#погода


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  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    6 часов назад

    ОсеньЗима пришла

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