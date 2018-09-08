В Свободном развернулись работы по реконструкции теплосетей по улице Инженерной

Фото: пресс-служба администрации Свободного

В Свободном, где по улице Инженерной ведется реконструкция сетей теплоснабжения, подрядчики развернули полноценную деятельность на объекте. Участок ремонтных работ считался проблемным и находится под особым контролем городских властей.

Исполняющий обязанности главы города Владимир Константинов побывал на месте проведения работ. Проверка показала, что к пятнице, 7 сентября, уже на 80 % были готовы тепловые камеры и залиты лотки под тепловые трубы и водопровод, полностью завезена труба на весь участок, выполнен ряд других работ.

По распоряжению и.о. главы города контролировать ход работ с 15 сентября здесь будут в ежедневном режиме, сообщает пресс-служба администрации Свободного .