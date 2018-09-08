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8сентября
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В Свободном развернулись работы по реконструкции теплосетей по улице Инженерной

В Свободном развернулись работы по реконструкции теплосетей по улице Инженерной
Фото: пресс-служба администрации Свободного

В Свободном, где по улице Инженерной ведется реконструкция сетей теплоснабжения, подрядчики развернули полноценную деятельность на объекте. Участок ремонтных работ считался проблемным и находится под особым контролем городских властей.

Исполняющий обязанности главы города Владимир Константинов побывал на месте проведения работ. Проверка показала, что к пятнице, 7 сентября, уже на 80 % были готовы тепловые камеры и залиты лотки под тепловые трубы и водопровод, полностью завезена труба на весь участок, выполнен ряд других работ.

По распоряжению и.о. главы города контролировать ход работ с 15 сентября здесь будут в ежедневном режиме, сообщает пресс-служба администрации Свободного .

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#ЖКХ #Свободный


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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    5 часов назад

    Снег уже в районах, нужно не «разворачивать» а заканчивать.

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