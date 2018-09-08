В Благовещенске нашли троих подростков, которые ушли из дома

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Вечером 7 сентября в Благовещенске волонтеры нашли подростков, которые ушли из дома. ИА «Амур.инфо» сообщало о двух мальчиках, но полиции стало известно, что в одной компании находились трое подростков, все они ушли из дома. Двоих полиции удалось вернуть родителям, третий убежал.

По сообщению ИА «Амур.инфо», двое школьников из Благовещенска не появлялись дома с 6 сентября. Одному из них 12 лет, другому 15. Позже стало известно, что 7 сентября в полицию с заявлением обратились родители еще одного подростка. К поискам пропавших школьников присоединились волонтеры.

Именно они и обнаружили ребят в районе школы № 26, сообщили в пресс-службе полиции Благовещенска. Волонтеры вызвали полицию. Один из мальчиков смог убежать, а двух других приехавшие полицейские доставили в отделение. С ними провели профилактическую беседу, вызвали родителей и вернули детей в семью.