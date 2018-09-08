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8сентября
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сегодня, 09:52 5

В Благовещенске нашли троих подростков, которые ушли из дома

В Благовещенске нашли троих подростков, которые ушли из дома
Фото: Life.ru

Вечером 7 сентября в Благовещенске волонтеры нашли подростков, которые ушли из дома. ИА «Амур.инфо» сообщало о двух мальчиках, но полиции стало известно, что в одной компании находились трое подростков, все они ушли из дома. Двоих полиции удалось вернуть родителям, третий убежал.

По сообщению ИА «Амур.инфо», двое школьников из Благовещенска не появлялись дома с 6 сентября. Одному из них 12 лет, другому 15. Позже стало известно, что 7 сентября в полицию с заявлением обратились родители еще одного подростка. К поискам пропавших школьников присоединились волонтеры.

Именно они и обнаружили ребят в районе школы № 26, сообщили в пресс-службе полиции Благовещенска. Волонтеры вызвали полицию. Один из мальчиков смог убежать, а двух других приехавшие полицейские доставили в отделение. С ними провели профилактическую беседу, вызвали родителей и вернули детей в семью.

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#дети #происшествия


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Комментарии
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  • Мазепа

    Мазепа
    7 часов назад

    не мудрено от полиции даже инвалид без ног убежит.

  • Долгий

    Долгий
    7 часов назад

    А точно такому же утырку сосед дал подзаьыльник за домофон и штраф получит.... Поколение оборзевших малолеток

  • sadam_1974

    sadam_1974
    6 часов назад

    Какие родители, такие и дети. Что, детишки эти с Марса прилетели? У нормальных родителей нормальные дети, домофоны не ломают.

  • холостяк

    холостяк
    5 часов назад

    Отличное фото, думал статья о повесившихся. Да и заглавие статьи об ушедших Можно подумать в мир иной

  • Dr.Moro

    Dr.Moro
    5 часов назад

    Полицейские поседели увидев ЭТО, а один убежал и повесился за гаражами...

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