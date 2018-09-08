Банки могут ужесточить условия для получения ипотеки

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Банк России может ужесточить условия получения ипотечных займов. Об этом рассказала глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова. Такое решение могут принять из-за большого количества займов с низким первоначальным взносом.

Рынок ипотечного кредитования растет быстрыми темпами, отметила Елизавета Данилова на Х Глобальном форуме Альянса за финансовую доступность. При этом необходимо сохранять стандарты кредитования на высоком уровне и не допускать чрезмерно больших рисков. С 1 января 2018 года для ипотечных кредитов уже применяются повышенные коэффициенты в размере 150 %. Однако представители российского финансового ведомства считают, что если на рынке сохранится тревожная тенденция, которая заключается в высокой доле кредитов с низким первым взносом, то с 1 января 2019 года потребуется увеличить эти коэффициенты до 200 %.

Елизавета Данилова также уточнила, что в России показатель LTV, состоящий в отношении суммы кредита к стоимости залога, в течение последних кварталов постоянно увеличивался. Таким образом, сегодня свыше 40 % выдач приходится на кредиты с LTV более 80 %.

В первом квартале текущего года 44 % ипотечных займов были выданы российскими кредитными организациями с первоначальным взносом до 20 %. На фоне падения процентных ставок и роста реальных заработных плат погашать их проще, однако при возникновении кризиса могут возникнуть массовые неплатежи. При этом, по мнению экспертов, наиболее рискованная ипотека – кредиты с первым взносом до 10 %, сообщает РБК.