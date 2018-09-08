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8сентября
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сегодня, 09:39 6

Банки могут ужесточить условия для получения ипотеки

Банки могут ужесточить условия для получения ипотеки
Фото: www.bn.ru

Банк России может ужесточить условия получения ипотечных займов. Об этом рассказала глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова. Такое решение могут принять из-за большого количества займов с низким первоначальным взносом.

Рынок ипотечного кредитования растет быстрыми темпами, отметила Елизавета Данилова на Х Глобальном форуме Альянса за финансовую доступность. При этом необходимо сохранять стандарты кредитования на высоком уровне и не допускать чрезмерно больших рисков. С 1 января 2018 года для ипотечных кредитов уже применяются повышенные коэффициенты в размере 150 %. Однако представители российского финансового ведомства считают, что если на рынке сохранится тревожная тенденция, которая заключается в высокой доле кредитов с низким первым взносом, то с 1 января 2019 года потребуется увеличить эти коэффициенты до 200 %.

Елизавета Данилова также уточнила, что в России показатель LTV, состоящий в отношении суммы кредита к стоимости залога, в течение последних кварталов постоянно увеличивался. Таким образом, сегодня свыше 40 % выдач приходится на кредиты с LTV более 80 %.

В первом квартале текущего года 44 % ипотечных займов были выданы российскими кредитными организациями с первоначальным взносом до 20 %. На фоне падения процентных ставок и роста реальных заработных плат погашать их проще, однако при возникновении кризиса могут возникнуть массовые неплатежи. При этом, по мнению экспертов, наиболее рискованная ипотека – кредиты с первым взносом до 10 %, сообщает РБК.

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#финансы #экономика


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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    5 часов назад

    На г. Благовещенск может упасть комета

    На вашем крыльце могут нагадить бомжи

    Кузьмин может не покупать голоса на выборах

    ...и другие новости АмурИнфо

  • Sah

    Sah
    4 часа назад

    Повышение, отмена, ужесточение, запрещение..

    и больше ничего

    -Нашу экономику накрывает крантец.

    -Ты хотел сказать кризис?

    -Нет. (с)

  • Ditrih

    Ditrih
    4 часа назад

    С одной стороны, такие кредиты типа "обеспечены". С другой, отсудить и продать эти квартиры даже с торгов а) долго б)дорого, т.к. ушлый должник продажную стоимость накрутит. И выселить - отдельная проблема. Покупать такое, учитывая судебную практику конкретно в АО, совсем нельзя.

    Ситуация для любого кредитора нехорошая.

    Не будет более дешевых кредитов "под жЫльё" и раздачи всем, кто просит.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    4 часа назад

    Немного разъяснений по "суровой" Российской ипотеке. У нас она более чем лайтовая нежели за бугром

    Пруфы в видео:

  • Sah

    Sah
    3 часа назад

    в Европе не берут кредиты на сбор детей в школу. Там нищебродам нет необходимости покупать жилье, можно преспокойно жить в аредованном жилье. Аренда до трети дохода семьи. Коммунальные до 10%, питание 10%.

    Это как у нас бы было : приехали с деревни двое устроились он дворником , она уборщицей с зарплатой по 15 тыщ каждый и сняли бы двушку за 10 тыщ. Плюс коммунальные 3 тысячи и на питание уходило бы 3 тысячи.

    Не надо сравнивать зимбабву с европой.

  • Tina22

    Tina22
    59 минут назад

    Какой бред. банки, банки.. вон в Белгороде строительные компании напрямую с покупателями работают, то есть процент платят напрямую строительной компании- все банки в минус. Квартиры раскупают как горячие пирожки, особенно молодежь и без первого взноса.А у нас такие махины долгожители строительные компании. Синьков неужеле не может рискнуть?Такой вроде продвинутый, а топчется на месте.

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