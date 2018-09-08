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8сентября
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сегодня, 09:17 16

Амурский военный уклонялся от службы полгода

Амурский военный уклонялся от службы полгода
Фото: sputnik.by

Рядовой войсковой части, расположенной в Амурской области, не прибыл к новому месту службы. Почти полгода уклонист жил в разных населенных пунктах Приамурья, пока, наконец, не прибыл в расположение части. За этот период он неоднократно совершал кражи.

Следствие установило, что 17 июля 2017 года нарушитель с целью временно уклониться от исполнения служебных обязанностей не прибыл к новому месту военной службы и проживал в различных населенных пунктах Амурской области до 9 января 2018 года. Только после этого он добровольно прибыл в войсковую часть.

В период уклонения от службы рядовой тайно похищал имущество граждан – колеса в сборе: резину и литье автомобильное, а также продукты питания.

Белогорский гарнизонный военный суд признал рядового виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 337 «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части», двух преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная, группой лиц по предварительному сговору» и двух преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Приговором Белогорского гарнизонного военного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает пресс-служба ВВО.

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#военные #суды


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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Алгебра

    Алгебра
    8 часов назад

    Не хотел служить год - сиди 2!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    8 часов назад

    Алгебра

    Не хотел служить год - сиди 2!



    а почему он, собственно, должен хотеть служить? Кому он Должен, когда и за что задолжал? Воровал продукты... мля... преступная система вынудила податься в бега и потом посадили. За что ратуете, гражданка?

  • Victrix

    Victrix
    7 часов назад

    Дмитрий1

    Алгебра

    Не хотел служить год - сиди 2!



    а почему он, собственно, должен хотеть служить? Кому он Должен, когда и за что задолжал?



    Тебе никогда голову супостаты не отрезали?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    7 часов назад

    Victrix

    Дмитрий1

    Алгебра

    Не хотел служить год - сиди 2!



    а почему он, собственно, должен хотеть служить? Кому он Должен, когда и за что задолжал?



    Тебе никогда голову супостаты не отрезали?



    Нет, а тебе?

  • Шило в (_._)

    Шило в (_._)
    6 часов назад

    Кражи кражами, а вот садить именно за уклонение от службы - это дикость! У нас военное положение? Создайте профессиональную армию, пусть служат те, кто действительно этого хочет. Пусть их будет меньше, но эти люди будут профи своего дела. Вместо того, чтобы разбазаривать бюджет на миллионы раздолбаев! Еще бы статью за тунеядство вернули и всех неработающих вместо центра занятости на нары! Тогда уж точно все будут работать за хлеб и воду до самой смерти. И никакой пенсионной реформы не нужно!

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    Хм...

    Ещё мягко так наказали...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    5 часов назад

    Уважаемый,Дмитрий 1! Вы правильно говорите, он НИ КОМУ не должен..., но, боюсь Вас разочаровать, в соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", он, ОБЯЗАН проходить военную службу по призыву... Надеюсь, Ваши познания российского законодательства, стали шире. С уважением...

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Эх...

    Зря Кадет бисер рассыпал. )

  • Kadet_84

    Kadet_84
    5 часов назад

    Уважаемый, Шило в (_._), боюсь и Вас разочаровать, в период, когда введён режим Военного положения, вступают в действие нормы Федерального конституционного закона от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) "О военном положении" и появляется новый вид военной службы - военная служба по мобилизации (по мимо службы по призыву). На нее будут призываться граждане, пребывающие в запасе ВС РФ. И поверьте, ответственность за уклонение от этого вида службы, куда более серьёзнее.

  • Шило в (_._)

    Шило в (_._)
    5 часов назад

    Я нисколько не умаляю важность военной службы, просто высказываю свое мнение обывателя. Вот зачем нам, к примеру, профессиональный футбол? Давайте выпустим на поле сотню случайно под руку попавшихся, более менее способных передвигаться. Пусть бегают, толкаются, кто-нибудь да забьет. Медпомощь, к примеру, всем хочется получать качественную, от докторов с опытом. Да чего не коснись - всем хочется получать отличные услуги и товары, от профессионалов своего дела. Так что ж мешает сделать РА повысить свой КПД не за счет количества, а качественно? Желающие воевать за деньги никогда не закончаться. Вот только что они могут реально? Если я знаю как включается шурупрверт и как им работать это не в коем случае не делает меня слесарем или монтажником...

  • Touareg

    Touareg
    4 часа назад

    Правильно делал, что уклонялся. Все должны так делать, а не переться добровольно в узаконенное рабство под названием "призывная служба", как терпилы.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    4 часа назад

    Нет у в России такого понятия, как "призывная служба"... Есть "воинская служба ПО ПРИЗЫВУ"...

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Дмитрий1
    Victrix

    Дмитрий1

    Алгебра

    Не хотел служить год - сиди 2!



    а почему он, собственно, должен хотеть служить? Кому он Должен, когда и за что задолжал?



    Тебе никогда голову супостаты не отрезали?



    Нет, а тебе?


    У него еще все впереди)). Давай пообещаем его защитить).

  • холостяк

    холостяк
    36 минут назад

    Touareg

    Правильно делал, что уклонялся. Все должны так делать, а не переться добровольно в узаконенное рабство под названием "призывная служба", как терпилы.



    Все правильно, долой солдатское рабство на один год да здравствует рабство захватчиков на всю жизнь.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    26 минут назад

    холостяк

    Touareg

    Правильно делал, что уклонялся. Все должны так делать, а не переться добровольно в узаконенное рабство под названием "призывная служба", как терпилы.



    Все правильно, долой солдатское рабство на один год да здравствует рабство захватчиков на всю жизнь.



    как сейчас, да?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    9 минут назад

    холостяк
    Touareg

    Правильно делал, что уклонялся. Все должны так делать, а не переться добровольно в узаконенное рабство под названием "призывная служба", как терпилы.



    Все правильно, долой солдатское рабство на один год да здравствует рабство захватчиков на всю жизнь.


    Сынок, ты автоматик то в руках держал? Откосил небось.

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