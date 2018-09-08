Амурский военный уклонялся от службы полгода

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Рядовой войсковой части, расположенной в Амурской области, не прибыл к новому месту службы. Почти полгода уклонист жил в разных населенных пунктах Приамурья, пока, наконец, не прибыл в расположение части. За этот период он неоднократно совершал кражи.

Следствие установило, что 17 июля 2017 года нарушитель с целью временно уклониться от исполнения служебных обязанностей не прибыл к новому месту военной службы и проживал в различных населенных пунктах Амурской области до 9 января 2018 года. Только после этого он добровольно прибыл в войсковую часть.

В период уклонения от службы рядовой тайно похищал имущество граждан – колеса в сборе: резину и литье автомобильное, а также продукты питания.

Белогорский гарнизонный военный суд признал рядового виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 337 «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части», двух преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная, группой лиц по предварительному сговору» и двух преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Приговором Белогорского гарнизонного военного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает пресс-служба ВВО.