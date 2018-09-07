Амурскую область не затронет ограничение доли строителей-иностранцев

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Правительство Российской Федерации предлагает с 2019 года ограничить численность иностранных работников, занятых в сфере строительства. Ограничение в размере 80 % от общего числа рабочих не грозит столице, а также Хабаровскому краю и Амурской области.

«Я хотела бы обратить внимание на сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сферу строительства – основную сферу применения труда мигрантов. Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве на уровне 80 %», – сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в пятницу.

По ее словам, соответствующий проект постановления кабинета министров согласован с ведомствами и поддержан объединениями работников и работодателей.

По данным Росстата, в сфере строительства занято 6,3 миллиона человек, «значительную долю из которых составляют мигранты», добавила Голикова. После вступления постановления в силу часть мест займут россияне, подчеркнула вице-премьер, поскольку в регионах для этого имеется «достаточно трудовых ресурсов».

Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе Минтруда, ранее ограничений на привлечение иностранной рабочей силы в сфере строительства не было. Мигранты могли составлять до 100 % от числа работников на строительном предприятии по штатному расписанию. Если постановление примут, доля работников с 2019 года ограничится 80 %. В пресс-службе добавили, что вводимое ограничение не коснется трех регионов: Москвы, Хабаровского края и Амурской области. Там допустимая доля сохранится в размере 100 %.