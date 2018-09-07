В воскресенье амурчане выберут губернатора, депутата и глав нескольких муниципалитетов

Главная тема дня – предстоящие выборы. Амурчан ждут на избирательных участках в воскресенье, 9 сентября. Жителям Приамурья предстоит выбрать нового губернатора, депутата Государственной Думы, глав и депутатов в городах и селах. 9 сентября в 8 утра в Приамурье откроются больше 700 избирательных участков.

В воскресенье амурчане решат, кто станет губернатором, кто займет кресло в Госдуме, а кто будет руководить селами и городами. Всего 9 сентября завершаются 30 избирательных кампаний. Глав будут выбирать в Тынде и Зее. Райчихинск, Свободный, Тында и Циолковский проголосуют за городских депутатов. В центре внимания, конечно, досрочные выборы губернатора. Среди кандидатов – единоросс Василий Орлов, коммунист Татьяна Ракутина, представитель «Справедливой России» Сергей Левицкий, и Наталья Глазкова из народной партии «За женщин России». Какой будет явка, точно не прогнозируется. На прошлых выборах главы региона, в 2015 году, в голосовании приняли участие меньше 34 % избирателей.

Благовещенские прохожие так ответили на вопрос «Пойдете на выборы?»:

«Нет. Потому что я их не знаю никого», – сказал мужчина. «Не знаю, может, пойду», – еще не решила его спутница.

«Да, пойду, конечно, но за кого проголосую – этого я не буду озвучивать», – улыбается девушка.

«Ой, нет, потому что я считаю, что все уже решено за нас», – считает другая девушка.

«Конечно, пойду. Это мой гражданский долг, – заявил мужчина. За кого проголосую, не скажу».

Все избирательные участки готовы к Единому дню голосования – так же, как и ситуационные центры. Они расположены в разных населенных пунктах области. Сюда будут поступать сообщения о нарушениях избирательного законодательства. А пока нарушения касаются только периода агитации. С середины августа в областном избиркоме рассмотрели 18 обращений. Подтвердились только 11.

«По ним направлены представления в УМВД и Роскомнадзор для установления виновных лиц. В отношении кандидатов нарушений не было. Нарушения были такие, что агитацию, не зарегистрированную в избиркоме, распространяли в соцсетях», – рассказал заместитель председателя избирательной комиссии Амурской области Александр Василенко.

Следить за порядком на участках будут сотрудники полиции и Росгвардии. За попытку подкупа, проведение агитационных митингов и шествий нарушителям грозит штраф до 30 000 рублей для физических лиц, и до 200 000 – для юридических.

Досрочно в Приамурье успели проголосовать около 1 500 человек, находящихся в труднодоступных районах. Их голоса подсчитают вместе с остальными после закрытия избирательных участков в Единый день голосования.

Суббота, 8 сентября – в Амурской области, как и в целом по России, – день тишины. Лица кандидатов должны исчезнуть с улиц Благовещенска. Исключением станут баннеры с выходными данными. Они разрешены по закону даже в день тишины и в день выборов.

9 сентября в регионе откроются почти 740 избирательных участков. 15 площадок для голосования будут работать в больницах, СИЗО, на вокзалах и других местах временного пребывания. Счетчик на сайте амуризбиркома показывает: до дня голосования осталось меньше двух суток.