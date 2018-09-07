В столице Приамурья соревнуются юные футболисты Дальнего Востока

Детский дальневосточный турнир по мини-футболу стартовал в Благовещенске. Соревнования проходят в двух возрастных группах. Футболистам от 7 до 10 лет. Участвуют 18 команд из Якутии, Хабаровска, Владивостока, Находки и Биробиджана. Амурскую область представляют Благовещенск, Ивановка, Белогорск и Поярково.

«Если ты мяч поймал в игре, значит, можешь выбить ногой. Как мы учили, все понял?» –наставляет тренер своих маленьких спортсменов. Это последнее наставление перед важной игрой.

Один из первых матчей – между «Динамо» из Благовещенска и Поярковким «Лучом». Для футболистов из Михайловского района это первая поездка на соревнования дальневосточного масштаба. Игра с сильными соперниками – шанс набраться опыта. В Пояркове одна футбольная секция, конкуренции нет.

«Вот они, дети из села Поярково, – показывает тренер Дмитрий Белоуско на своих ребят. – Приехали на соревнования. Для Пояркова это очень большой праздник. 36–39 детей, очень много перспективных, их просто надо раскрыть. И тренеров не хватает, и стадионов, но главное желание. Очень многое зависит от глав и от тех людей, которые придут работать с детьми».

Кроме Пояркова, Амурскую область на детском турнире представляют Белогорск и Ивановка. За победу борются ребята в возрасте от 7 до 10 лет. «Это весело, можно оторваться от дел, если тебе скучно – сходить на свой футбол или поиграть с пацанами», «Еще можно выиграть и получить кубок!», «Можно еще много медалей заработать», – наперебой кричат юные футболисты.

В середине сентября в Амурской области появится программа развития детско-юношеского футбола. Ее разрабатывает областное министерство физической культуры и спорта Амурской области совместно с «Амурским футбольным союзом». Программа рассчитана на четыре года. Она охватит всю область. А это значит, что выезжать на соревнования амурские футболисты станут чаще.

«Большой объем работы, много нужно делать и сделать, чтобы развивать детско-юношеский футбол. Это и поля, и образование, и подготовка детских тренеров, разработка единой программы тренировок для детей каждого возраста», – перечисляет председатель Амурской областной общественной организации «Амурский футбольный союз» Владимир Колпаков.

Спортсмены из Якутии, Владивостока, Уссурийска и Находки выезжают регулярно на масштабные мероприятия. Опыта набираются не только на выездных матчах. Ребята пристально следят за игрой звезд футбола.

«Артем Дзюба чаще всего использует побровки. Когда он играет, может сделать минимальное количество касаний, но обыграть всех защитников и прострелить. Я делаю точно так же в каждой игре. Для команды я один из ключевых игроков, можно сказать. У нас весь наш основной состав – это все игроки наши ключевые, без них не будет хорошей игры», – рассказывает игрок футбольной команды «Уссурийск» Захар Домашенко.

Правила для юных футболистов на этих соревнованиях упростили, чтобы игра не сопровождалась сплошным звуком свистка. К примеру, на турнире не действует правило четырех секунд для вратаря.

«Здесь просто неподдельные эмоции! – отмечает судья соревнований Евгений Матвеев. – Взрослые уже черствые, уже по-другому относятся даже друг к другу, а дети непосредственные, и все, что происходит на поле, отражается на них. Поэтому детей судить намного приятнее – они испытывают действительно настоящие эмоции и от забитого гола, и от неудачи».

Турнир организовал благовещенский футбольный клуб «Луч-Энергия». За три дня юные футболисты отыграют почти 40 матчей. Лучшие команды увезут домой кубки и хорошие воспоминания.