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7 сентября 2018, 19:32 4

В Благовещенске произошло серьезное ДТП (видео)

В Благовещенске произошло серьезное ДТП (видео)

В Благовещенске на регулируемом перекрестке улиц Октябрьской и Кузнечной столкнулись два автомобиля. Посреди дороги стоит Toyota Vitz, возле которой на боку лежит микроавтобус Mitsubishi.

Как сообщают читатели Амур.инфо, авария произошла около 19 часов. «В 6:45 я увидел, как помчались куда-то спецслужбы – полиция, скорая, спасатели», – сообщил горожанин. Некоторое время спустя в редакцию прислали видео с места происшествия.

Микроавтобус двигался по Кузнечной от Конной в сторону Горького, проходил перекресток в прямом направлении. Toyota Vitz ехала по Октябрьской в сторону 50-летия Октября, и также проходил перекресток, не сворачивая.

На месте ДТП работает экипаж ДПС. По предварительным данным, в салоне микроавтобуса работал видеорегистратор. Он запечатлел, как водитель «мицубиси» начал движение на разрешающий сигнал светофора. Специалисты опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия.

За медицинской помощью обратился молодой человек из микроавтобуса.

Просмотров всего: 3190

#ДТП


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Комментарии
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  • ANTANTA

    ANTANTA
    4 часа назад

    Очередной проскакун.

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    Проскакун. И не учит же жизнь таких.

  • Алекsей

    Алекsей
    3 часа назад

    ...не бывает опозданий...

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