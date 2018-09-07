В Благовещенске произошло серьезное ДТП (видео)

В Благовещенске на регулируемом перекрестке улиц Октябрьской и Кузнечной столкнулись два автомобиля. Посреди дороги стоит Toyota Vitz, возле которой на боку лежит микроавтобус Mitsubishi.

Как сообщают читатели Амур.инфо, авария произошла около 19 часов. «В 6:45 я увидел, как помчались куда-то спецслужбы – полиция, скорая, спасатели», – сообщил горожанин. Некоторое время спустя в редакцию прислали видео с места происшествия.

Микроавтобус двигался по Кузнечной от Конной в сторону Горького, проходил перекресток в прямом направлении. Toyota Vitz ехала по Октябрьской в сторону 50-летия Октября, и также проходил перекресток, не сворачивая.

На месте ДТП работает экипаж ДПС. По предварительным данным, в салоне микроавтобуса работал видеорегистратор. Он запечатлел, как водитель «мицубиси» начал движение на разрешающий сигнал светофора. Специалисты опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия.

За медицинской помощью обратился молодой человек из микроавтобуса.