В Доме ремесел студенты АмГУ представили трехмерную печать

Модель российско-китайского моста, разрушенной благовещенской церкви и другие объекты могут создать амурские студенты. В этом им помогают новые технологии. 3D-принтер, который теперь может позволить себе почти любой желающий, показали в Благовещенском Доме ремесел.

Более тысячи круговых движений и браслет готов – чудо техники продемонстрировали всем желающим. 3D-принтер создали студенты Амурского госуниверситета. Кроме изделий, созданных руками амурских мастеров, на выставках теперь можно увидеть произведения умной машины. Недавно на принтере изготовили модель церкви.

«Один из наших самых больших проектов – это как раз воспроизводство исторической репродукции Свято-Никольской церкви, которая была снесена большевиками в 80-х годах», – сказал на презентации один из студентов. Пластиковые игрушки, украшения и даже миниатюрные копии людей принтер создает слой за слоем.

Прежде, ем машина начнет возводить конструкцию, нужно создать трехмерную модель в компьютерной программе. Затем запустить печать и принтер начнет выполнять задание. Время создания модели зависит от ее размера. Например, браслет можно примерить только через четыре часа после начала работы.

Первые 3D-устройства появились больше 10 лет назад. Тогда их стоимость была космической. Но со временем специалисты поняли, что собрать устройство для трехмерной печати не так сложно. Сейчас стоимость одного такого устройства составляет около 30 000 рублей. Для печати раньше использовали только один вид материала, пластик. Сегодня можно печатать медицинские протезы, огнестрельное оружие и даже домá из любого материала. Например, из железа или из дерева. Принтер, который студенты представили в Доме ремесел, работает с пластиком.

«Замечательные ребята, которые делают интересные работы. Это совершенно другие работы, но мы тоже причисляем их к работам декоративно-прикладного искусства. Многие школьники очень живо отреагировали на эту тему и заинтересовались», – отмечает заведующая Домом ремесел Городского дома культуры Наталья Белоноженко.

Пока в Приамурье печатают только мелкую сувенирную продукцию. Специалистов, которые работают с 3D-принтером, называют прототиперами или 3D-моделлерами. Новая профессия появилась в Благовещенске вместе с технологией 3В-печати.