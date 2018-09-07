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7 сентября 2018, 18:31 0

Благовещенские студенты присоединились к Российскому параду студенчества (фото)

Благовещенские студенты присоединились к Российскому параду студенчества (фото)

Парад студенчества и Линейку первокурсников проводят в Благовещенске. Мероприятие одновременно проходит в 42 городах России. Сотни студентов собрались в столице Приамурья на площади имени Ленина.

После приветствия началось шествие. Финишировал парад у Общественно-культурного центра. Там работали 30 спортивных, творческих и патриотических молодежных секций. Студенты могли записаться на дополнительные занятия.

Здесь же свои достижения представили учреждения профессионального образования. Мероприятие организовали городское управление по физкультуре, спорту и делам молодежи и Благовещенский педуниверситет. Вуз стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди университетов.

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#вузы #праздники

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