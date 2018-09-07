Пьяный водитель врезался в КамАЗ, что привело к гибели двух пассажиров

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В Тамбовском районе водитель в нетрезвом состоянии врезался в КамАЗ, двигаясь по встречной полосе. В результате аварии два пассажира в его автомобиле получили травмы и скончались. При этом, сам водитель ранее привлекался за вождение в состоянии опьянения.

В воскресенье, 5 сентября, приговором Тамбовского районного суда Амурской области осужден 38-летний житель города Благовещенска. Суд установил, что мужчина в декабре 2013 года за управление транспортным средством в состоянии опьянения был лишен водительского удостоверения со штрафом в размере 30 тысяч рублей, который так не уплатил.

Несмотря на указанные обстоятельства, 24 ноября 2017 года, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он сел за руль автомобиля Toyota Corolla Axio. Двигаясь по дороге в Тамбовском районе, он нарушил правила обгона, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем КамАЗ.

В результате ДТП пассажиры автомобиля Toyota Corolla Axio 1987 и 1982 годов рождения получили множественные травмы, от которых в последующем скончались в лечебном учреждении.

Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользе потерпевших компенсацию морального и материального вреда на общую сумму более одного миллиона рублей, сообщает прокуратура Амурской области.