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7 сентября 2018, 18:02 6

Пьяный водитель врезался в КамАЗ, что привело к гибели двух пассажиров

Пьяный водитель врезался в КамАЗ, что привело к гибели двух пассажиров
Фото: alko03.ru

В Тамбовском районе водитель в нетрезвом состоянии врезался в КамАЗ, двигаясь по встречной полосе. В результате аварии два пассажира в его автомобиле получили травмы и скончались. При этом, сам водитель ранее привлекался за вождение в состоянии опьянения.

В воскресенье, 5 сентября, приговором Тамбовского районного суда Амурской области осужден 38-летний житель города Благовещенска. Суд установил, что мужчина в декабре 2013 года за управление транспортным средством в состоянии опьянения был лишен водительского удостоверения со штрафом в размере 30 тысяч рублей, который так не уплатил.

Несмотря на указанные обстоятельства, 24 ноября 2017 года, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он сел за руль автомобиля Toyota Corolla Axio. Двигаясь по дороге в Тамбовском районе, он нарушил правила обгона, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем КамАЗ.

В результате ДТП пассажиры автомобиля Toyota Corolla Axio 1987 и 1982 годов рождения получили множественные травмы, от которых в последующем скончались в лечебном учреждении.

Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользе потерпевших компенсацию морального и материального вреда на общую сумму более одного миллиона рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    7 часов назад

    СУД взыскал. Он 30 тысяч три года выплатить не мог, а тут МИЛЛИОН. Лучше бы сразу к расстрелу приговорили

  • анчар

    анчар
    7 часов назад

    Почему не привлечь тех кто отвечает на этой дороге за организацию и обеспечение безопасности дорожного движения?

  • fon

    fon
    7 часов назад

    анчар

    Почему не привлечь тех кто отвечает на этой дороге за организацию и обеспечение безопасности дорожного движения?



    Привлеки, расскажешь.

  • Гефест

    Гефест
    6 часов назад

    Это урод еще хотел на погибшего друга все свалить, мол это он за рулем был. Таких надо лишать прав пожизненно, да и кастрировать заодно, что б подобных не плодил.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    5 часов назад

    Ну сколько раз уж можно обращаться к законотворцам, ну приравняйте ВЫ ДТП, тем более с жертвой (в данном случае ДВЕ(!!!)), совершённое водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, к преднамеренному убийству, с соответствующими сроками лишения свободы. Тем более сел за руль пьяным, ПОВТОРНО(!!!), а это уже рецидив (!!!). Вот по 5 лет 6 месяцев за КАЖДОГО (!!!) и прав лишить ПОЖИЗНЕННО(!!!). Чтобы другим не повадно было, и думали головой, прежде, чем сесть пьяным за руль. Человеку (жертве ДТП) не важно преднамеренно он (водитель) сбил его или нет, оказывал содействие следствию или нет, если у него несовершеннолетние дети или нет, раскаялся он или нет. Его уже НЕТ (!!!). А он (водитель) будет жить, отсидит, но будет ЖИТЬ (!!!)... Наказание должно быть таким, чтобы водитель, даже с запахом боялся к машине подойти, не говоря уже про сесть за руль...

  • Мандрагора

    Мандрагора
    26 минут назад

    Гефест

    Это урод еще хотел на погибшего друга все свалить, мол это он за рулем был. Таких надо лишать прав пожизненно, да и кастрировать заодно, что б подобных не плодил.



    Друг погибший тоже видать, недалекого ума был. Вы бы сели в машину, зная, что водитель пьянющий? Я - нет.

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