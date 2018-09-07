В центре Тынды автомобиль свалился в кювет (видео)

В центре города Тында автомобиль съехал с проезжей части в кювет. Это произошло в пятницу, 7 сентября, на улице имени Московский строителей, возле торгового центра. Происшествие удивило тындинских прохожих, ведь кювет от проезжей части отделяют бордюр и тротуар.

Что заставило водителя поменять курс, пока неизвестно. Возможно, он потерял контроль над управлением из-за неисправности автомобиля. Как бы то ни было, водитель не пострадал. Он вызвал автоэвакуатор. Грузовик приехал и вытащил кроссовер из ливневки.

Очевидец снял спасение автомобиля на видео и поделился им с редакцией ИА «Амур.инфо».