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7 сентября 2018, 17:56 0

В центре Тынды автомобиль свалился в кювет (видео)

В центре Тынды автомобиль свалился в кювет (видео)

В центре города Тында автомобиль съехал с проезжей части в кювет. Это произошло в пятницу, 7 сентября, на улице имени Московский строителей, возле торгового центра. Происшествие удивило тындинских прохожих, ведь кювет от проезжей части отделяют бордюр и тротуар.

Что заставило водителя поменять курс, пока неизвестно. Возможно, он потерял контроль над управлением из-за неисправности автомобиля. Как бы то ни было, водитель не пострадал. Он вызвал автоэвакуатор. Грузовик приехал и вытащил кроссовер из ливневки.

Очевидец снял спасение автомобиля на видео и поделился им с редакцией ИА «Амур.инфо».

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#ДТП #Тында


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