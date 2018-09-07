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7 сентября 2018, 17:35 0

Толстый кот упал с балкона и отправил мужчину в больницу

Толстый кот упал с балкона и отправил мужчину в больницу
Фото: Publika.md

В Италии мужчина подал в суд на хозяйку кота. Домашнее животное упало на мужчину с балкона и серьезно повредило шею проходящего мимо мужчины.

Инцидент произошел в городе Турин на севере страны. 56-летний мужчина шел на рынок, когда на него с балкона восьмого этажа свалилась кошка весом 5,8 килограмма. Животное погибло на месте, а получившего серьезные травмы итальянца немедленно госпитализировали. Ему диагностировали серьезное повреждение шеи и позвоночника.

Итальянец подал в суд на хозяйку кошки, обвинив ее в недостаточном контроле над животным и причинении вреда здоровью по неосторожности. Обвинение считает, что она приняла недостаточно мер, чтобы избежать прыжка животного с балкона. Женщина уже выплатила штраф муниципальным властям за то, что недосмотрела за питомцем, сообщает «Лента.ру».

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#животные #происшествия #юмор


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