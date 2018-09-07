Мальчиков, пропавших в Благовещенске, разыскивают волонтеры

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Как сообщало ИА «Амур.инфо», днем в четверг, 6 сентября, из школы № 12 пропали двое ребят – учащиеся седьмого и девятого классов. Мама младшего ребенка обратилась в полицию. Узнав о том, что пропали дети, к поискам подключились волонтеры.

«Пока мы проверяем места пребывания подростков – это торговые центры, набережная, другие объекты. Затем район поисков распространится на территорию всего города и пригородов. Свои действия мы координируем с полицией. Будем продолжать искать до результата. Всех, кто хочет нам помочь, прошу обращаться на мой номер: +7-963-805-88-18», – говорит командир поисково-спасательного отряда «Амур» Матвей Веряскин.