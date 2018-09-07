В Свободном во время маневровых работ погиб составитель вагонов

Фото: vssut.sledcom.ru

В Свободном, на территории вагоноремонтного завода во время проведения маневровых работ погиб 42-летний составитель вагонов. Установлено, что мужчина был смертельно травмирован грузовым поездом.

Происшествие случилось 17 июля 2018 года. По факту следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте начали проводить доследственную проверку.

Судебно-медицинским исследованием было установлено, что мужчина в момент гибели находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ВССУТ СК РФ.