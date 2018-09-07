20 амурских школьников поехали в летний лагерь российско-китайской дружбы

Фото: amur-iro.ru

Две группы детей из Шимановска отправились в летний лагерь китайско-российской дружбы, который расположен на территории уезда Хума. В Китайскую Народную Республику поехали 20 школьников в возрасте от 11 до 14 лет.

Это учащиеся волейбольного отделения детско-юношеской спортивной школы Шимановска и туристско-краеведческого отделения центра детского творчества. Ребята осмотрят достопримечательности и поучаствуют в совместном волейбольном матче.

В программе – посещение начальной школы уезда Хума, где амурских детей познакомят с живописью, каллиграфией, вырезанием из бумаги и другими традиционными видами искусства, а также научат китайскому стихосложению и рифме.

Для школьников подготовили различные экскурсии – в местный музей, гору Лу Дин и лесную ферму «Цзиньшань». Во время поездки дети рассмотрят образцы растений, поучаствуют в конкурсе по стрельбе из лука, а также поднимутся на наблюдательную башню, где изучат способы использования телескопов и узнают о роли и значении сооружения в противопожарной деятельности на лесной территории.

Кроме того, ребятам покажут место, где готовят китайский тофу и свозят на ткацкую фабрику, где им представится возможность самим попробовать работать на станках, сообщают в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства.

А с 11 по 14 сентября принимать гостей будет Амурская область. В Шимановск приедет группа китайских детей из уезда Хума, занимающихся мини-футболом. Для школьников готовят дружественный прием и насыщенную развлекательную программу, информируют в МинВЭСТиП.