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7сентября
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сегодня, 16:53 0

В Благовещенске семья и близкие почти месяц разыскивают женщину

В Благовещенске семья и близкие почти месяц разыскивают женщину
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

В Благовещенске пропала женщина – Виктория Берёзка, 43 года. 8 августа 2018 года, в темное время суток она вышла из дома, и до пятницы 7 сентября ее местонахождение так и не было установлено. Информация об этом появилась в соцсетях.

В полиции Благовещенска сообщили, что о пропавшей без вести женщины с таким именем заявлений не поступало. Поэтому официальный розыск ее не ведется.

По телефону, указанному в объявлении о пропаже Виктории, корреспонденту ИА «Амур.инфо» подтвердили, что действительно, до этого дня в полицию близкие не обращались. Но 7 сентября решили пойти в правоохранительные органы, подать заявление.

Особые приметы пропавшей женщины: черные волосы до плеч, рост 165-170 сантиметров, глаза голубые, худощавого телосложения. На момент ухода была одета в синие джинсы, черную футболку и белые босоножки. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить по телефону 8 909 810 24 91.

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