Двух «мертвых» парней нашли на лестничной клетке жилого дома в Хабаровске

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Полицейским поступило сообщение о двух трупах, лежащих в одной из многоэтажек Хабаровска. В итоге ситуация оказалась менее трагичной, чем рассказал по телефону заявитель.

7 сентября около 14 часов на пульт экстренной медицинской помощи поступило сообщение. Звонившая пенсионерка рассказала, что на лестничной клетке десятого этажа лежат два мертвых парня.

«Ко мне постучали ребята, делающие ремонт у соседей, и попросили вызвать полицию. На площадке они обнаружили двух лежащих парней, которым на вид около 30 лет. Молодые люди были бледные и хрипели, как будто воздух из легких медленно выходил», – рассказала Лидия Матвиенко, очевидец.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Прибежавший врач проверил у парней пульс и сделал им укол, после чего те стали подавать признаки жизни.

«Медики положили их на носилки и унесли. Поговорив с другими соседями, мы приблизительно поняли, что случилось. Эта парочка зашла в подъезд и стала искать укромный уголок. На 10 этаже установлена дополнительная входная дверь, которая оказалась открытой. Парни прошли на самый верх и что-то употребляли. Когда они вздумали спуститься вниз, но не тут-то было. У них подкосились ноги, и они кубарем скатились по лестничному проему, после чего потеряли сознание», – рассказывает свидетель.

«Я услышал шум и вышел на площадку. Там лежали эти двое и как будто задыхались. Мы с коллегами попробовали их реанимировать, делая искусственное дыхание, и параллельно попросили соседку вызвать скорую. Хорошо, что все обошлось, и медики приехали вовремя», – пояснил Андрей, рабочий.

На месте происшествия продолжает работать полиция, сообщает DVHab.ru.