Красиво и патриотично: в Тынде на многоэтажках теперь горит триколор

Фото: gorod.tynda.ru

К двум многоэтажным домам в Тынде подвели освещение в виде триколора. Необычная идея принадлежит управляющей компании, в которой не захотели делать обычное освещение, когда возникла такая необходимость.

«Управляйке» необходимо было осветить две 16-этажки, которые находятся в жилом фонде компании. Ранее на доме № 39 дом управляющая компания установила прожекторы, но от этой идеи пришлось отказаться, так как было дорого закупать и устанавливать прожекторы.

К тому же один из них перегорел, не проработав и года. Поэтому для того, чтобы была возможность оперативно поменять лампочки, решено было остановиться на подсветке балконов.

Однако в компании пришли к мнению, что просто подвести освещение будет неинтересно и решили сделать цветное. Рассмотрели множество вариантов, в том числе радугу, но остановились на триколоре – и красиво, и патриотично, сообщают в городской администрации.

«Конечно, возникли проблемы по вопросу монтажа. Проводка там отсутствовала по одному из домов, поэтому мы установили полностью проводку, закупили материалы. Сразу уточню, что закупили за счет собственных средств, на жильцов 16-этажек эти расходы не лягут», – рассказал автор идеи, директор управляющей компании «Наш Дом» Александр Мачуженко.

Не лягут на жильцов домов и расходы за оплату электроэнергии. Во-первых, там применялись энергосберегающие технологии – светодиодные лампочки с минимальным потреблением электроэнергии. Во-вторых, это освещение находится за пределами общедомового прибора учета. В доме № 43 оно подведено на счетчик офиса, а в доме № 39 будет идти на отдельный счетчик.

Сейчас одна 16-этажка (дом № 43) освещена и со стороны Красной Пресни, и Московского бульвара. Вторая высотка (дом № 39) – пока только со стороны центральной улицы. Если позволят погодные условия и отсутствие аварийных ситуаций, то работы будут завершены до холодов.

«Главное, чтобы жители это тоже старались сберечь, – уточнил Александр Мачуженко. – Мы уже один раз пострадали от вандальных действий, тогда порядка 11 светильников было разбито. Причем не украдено, а именно разбито. Восстановили. Сейчас пока нас вандалы обходят стороной. Надеемся, удастся сохранить уже сделанное».