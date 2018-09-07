Приамурье готово к отопительному периоду на 88 %

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На сегодняшний день в Амурской области к отопительному периоду 2018-2019 годов котельные готовы на 82 %, теплосети – на 85 %, жилищный фонд - на 86 %. Заготовлено 70 % твердого и жидкого топлива от нормативного запаса.

«В целом подготовка к отопительному периоду это не только подготовка ресурсоснабжающих организаций, но и подготовка к отопительному сезону управляющих компаний. Управляющие компании должны в полном объеме подготовить жилищный фонд. Это мероприятия и по утеплению, и по содержанию жилищного фонда, и по оснащенности и введению в эксплуатацию приборов учёта тепловой энергии, воды, электроэнергии», – рассказал министр ЖКХ Сергей Гордеев.

Жилищная инспекция провела мониторинг оснащенности многоквартирных домов Приамурья общедомовыми приборами учета электроэнергии, горячей и холодной воды и тепловой энергии. Было определено лучшее муниципальное образование области, где обеспеченность многоквартирных домов ОДПУ составляет 100 % – это ЗАТО Циолковский.

Из 165 управляющих компаний области только 15 обеспечили многоквартирные дома общедомовыми приборами учета на 100 %. Из них пять обслуживают дома в Благовещенске, шесть – в Тынде, три – в Циолковском, одна – в Благовещенском районе.







Включение отопления в домах производится, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке ниже +8 градусов. На территории Амурской области главы муниципальных образований будут подходить к этому вопросу с учетом фактических погодных условий в районах, сообщает областное министерство ЖКХ.