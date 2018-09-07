В Благовещенске китайских туристов зазывают на эротические танцы

В Благовещенске на российско-китайской границе туристов встречает баннер с полуголыми женщинами и иероглифами. Это первое, что видят гости города, выходя из здания таможни.

В переводе с китайского языка текст объявления гласит следующее: «Клуб "Корона". Эротические танцы, игра в карты, караоке». Указаны адрес и номера телефонов, российский и китайский. К одному из них прикреплен аккаунт в WeChat – мессенджера, пользующегося популярностью в Китае. Как и в WhatsApp, пользователи WeChat могут установить в профиле свое фото. На этом номере установлено фото пары азиатской внешности.

«Я не ханжа, в жизни есть место и танцам, и играм. Но все должно быть уместно. Китайским гостям на выходе из здания таможни бросаются в глаза полуобнаженные женщины во фривольных позах. А ведь среди наших гостей и школьники, и пожилые люди», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» житель Благовещенска, обративший внимание на баннер.

В компании «АмурАССО» сообщили, что разберутся, кто установил баннер. Снимут ли объявление о танцах и азартных играх, в компании не уточнили.