В Амурской области ликвидировали условную утечку опасных химических веществ

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В Амурской области военнослужащие полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа провели ликвидацию условной крупной утечки химических веществ. Ликвидация проходила в ходе плановых учений вблизи железнодорожного узла Транссибирской магистрали.

Специалисты подразделений РХБ защиты провели работы по устранению разлива химически опасных веществ и ограничению его негативного воздействия. Для работ были задействованы современные станции АРС-14КМ, поступившие в часть менее года назад. С помощью машин условно зараженная площадь была покрыта специальной изолирующей и нейтрализующей опасные реактивы смесью. Контроль обстановки в зоне осуществляли специалисты химической лаборатории полка.

Учение проводилось в ходе комплексных тренировок, в которых были задействованы различные подразделения, в том числе военной полиции, которые организовали оцепление и комендантскую службу вблизи зоны условного заражения. Всего в учении было задействовано более 800 военнослужащих и около 100 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба ВВО.