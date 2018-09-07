Ребенка не били: участник конфликта из-за домофона рассказал свою версию событий

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Участник конфликта из-за сломанного домофона в Благовещенске озвучил свою версию инцидента. Артем, который, по словам мамы мальчика, бил ее сына уверяет, что избиения не было. Горожанин говорит, что вел мальчика в подъезд, чтобы поговорить с его мамой, но она выбежала раньше.

Мужчина рассказал, что, начиная с вечера 4 сентября, кто-то трижды испортил провода домофона, идущие в их квартиру на первом этаже. Говорит, даже есть отметины, указывающие на попытку поджога кабеля.

«После первого раза вызывали ремонтника, во второй раз брат соединил провода и домофон заработал. Пока я распрощался со своей девушкой, выходит этот 13-летний ребенок. Я ему говорю: иди сюда, хочу просто поговорить. И он начал убегать. Мое мнение – невиновный бы не убегал. Я захожу в подъезд, а там оборван провод. То есть вариантов, кто его оборвал просто нет, потому что его полчаса как сделали, и он опять оборван при выходе этого пацана. В подъезде сделать это было больше некому», – рассказал Артем.

После этого мужчина решил догнать мальчика.

«Я его догнал и за шкварник привел в подъезд. Никто его не бил. Максимум я ему дал подзатыльника и то несильного, потому что это ребенок, а я адекватный человек и понимаю, что если я его будут бить, во-первых, он не выживет, во-вторых, это уголовно наказуемо. Пока мы шли, он выкрикнул "мама", и мы даже не успели довести его до матери, я его хотел отвести к родителям – выбежала мать и начала кричать. Мы хотели посмотреть, что у него в карманах, есть ли у него ножик в кармане, он начал уклоняться, но при этом его никто не бил, кому это надо?», – такова версия мужчины.

Благовещенец подтвердил, что маму к мальчику поначалу не пускали. Объяснил, что просили ее вызвать полицию. По словам Артема, он пытался сделать это самостоятельно, но не смог дозвониться. Говорит, что их семья с семьей мальчика действительно жила не в ладах.

«Этот мальчишка – неадекватный. У моей девушки сын, ему было 7 лет в прошлом году, он постоянно его обижал во дворе, обзывал мать моей девушки матами трехэтажными. Мама моя ему делала замечания, когда еще домофона не было, они постоянно баловались и специального дверью стучали, а мы на первом этаже живем, и это не очень приятно, когда дверь постоянно бахает. И я с ним разговаривал, что он обижает ребенка, отводил его также к матери. И после этого никаких действий, он также продолжал все это делать. Мы с ними не общаемся. Я живу в этом подъезде 34 года, и никогда у нас никаких происшествий не было, с соседями всегда разрешали все вопросы без конфликтов. Это какие-то их социальные проблемы в семье. Насчет угроз изнасилования дочери – это ложь и клевета. Сегодня утром я вышел и у меня машина была обкидана помидорами. Я не говорю, что это они, но я на 90 процентов уверен, что это кто-то из них», – подытожил благовещенец.

Позднее в редакцию обратилась девушка Артема и заявила, что этот 13-летний мальчик в начале лета текущего года поджег волосы ее семилетнему сыну и они писали на него заявление в полицию.

Как сообщало Амур.инфо, конфликт между соседями из-за сломанного домофона произошел 5 сентября. В деле разбирается полиция.