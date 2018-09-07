В Благовещенске разыскивают двоих школьников

В областном центре Приамурья больше суток не появлялись дома двое школьников. Корреспондент ИА «Амур.инфо» связался с мамой одного из ребят. Ее сын пошел на уроки в школу № 12, и пропал.

«Вчера к 13:30 Влад пошел на уроки, как обычно. В школе говорят, что он там покрутился, отметился и пропал с другим мальчишкой, 15-летним, из девятого класса. Того тоже дома нет. Он уже не раз гулял, а мой – в первый раз ушел», – рассказывает Клавдия.

Как назло, телефон, которым пользовался Влад, сломался, поэтому мальчик пошел в школу без телефона. Мама перечислила приметы сына: ему 12 лет, учится в седьмом классе, небольшого роста – около 150 сантиметров, худощавый. В школу пошел в брюках и рубашке с длинным рукавом – все темно-синего цвета; и в черных кроссовках с белыми шнурками. При нем был школьный рюкзак бордового цвета. Объявление о пропаже ребенка рассылают по группам в соцсетях и мессенджерах.

Мама Влада обратилась в полицию. На вопрос, не было ли между ними конфликтов, женщина ответила: «Он гуляет допоздна, до 10-11 вечера, конечно, я была недовольна… Но скандалов не было, наоборот, я всегда ему говорю – домой возвращайся в любом случае, даже если загулялся, я ругаться не буду».

В полиции Благовещенска сообщили, что школьников разыскивают. После того как будет установлено их местонахождение, с ними и с их родителями будут работать сотрудники полиции.