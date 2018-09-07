Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:15 2

В Благовещенске разыскивают двоих школьников

В Благовещенске разыскивают двоих школьников

В областном центре Приамурья больше суток не появлялись дома двое школьников. Корреспондент ИА «Амур.инфо» связался с мамой одного из ребят. Ее сын пошел на уроки в школу № 12, и пропал.

«Вчера к 13:30 Влад пошел на уроки, как обычно. В школе говорят, что он там покрутился, отметился и пропал с другим мальчишкой, 15-летним, из девятого класса. Того тоже дома нет. Он уже не раз гулял, а мой – в первый раз ушел», – рассказывает Клавдия.

Как назло, телефон, которым пользовался Влад, сломался, поэтому мальчик пошел в школу без телефона. Мама перечислила приметы сына: ему 12 лет, учится в седьмом классе, небольшого роста – около 150 сантиметров, худощавый. В школу пошел в брюках и рубашке с длинным рукавом – все темно-синего цвета; и в черных кроссовках с белыми шнурками. При нем был школьный рюкзак бордового цвета. Объявление о пропаже ребенка рассылают по группам в соцсетях и мессенджерах.

Мама Влада обратилась в полицию. На вопрос, не было ли между ними конфликтов, женщина ответила: «Он гуляет допоздна, до 10-11 вечера, конечно, я была недовольна… Но скандалов не было, наоборот, я всегда ему говорю – домой возвращайся в любом случае, даже если загулялся, я ругаться не буду».

В полиции Благовещенска сообщили, что школьников разыскивают. После того как будет установлено их местонахождение, с ними и с их родителями будут работать сотрудники полиции.

Просмотров всего: 2382

#дети #производство #школа


Происшествия

Мальчиков, пропавших в Благовещенске, разыскивают волонтеры
Общество

20 амурских школьников поехали в летний лагерь российско-китайской дружбы
В России и мире

Мать кормила ребёнка в электричке и пожаловалась на равнодушие пассажиров
Происшествия 38

В Благовещенске соседи избили 13-летнего мальчика за сломанный домофон
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • matushka

    matushka
    1 час назад

    Детей сейчас втягивают не хорошие друзья и дяди, в закладку и распространения наркотиков

  • банбан

    банбан
    59 минут назад

    такие закладчики не бегают из дома//деменция?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь