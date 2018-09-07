В микрорайоне Благовещенска начали штукатурить фасад храма (фото)

На строящемся в микрорайоне Благовещенска храме блаженной Ксении Петербургской идут фасадные работы. Готовиться к ним начали уже в августе, установив снаружи строительные леса. Сейчас работы ведутся в верхней части центральной ротонды и колокольни.

Как сообщает сайт храма, отделку выполняют специалисты из Хабаровска.

«Если позволят погодные условия, а также, если хватит финансовых средств, то сможем продолжить отделку и основной части здания. Параллельно будут завершаться кровельные работы, – сообщил помощник настоятеля по вопросам строительства Александр Курако. – На фасаде уже сделана разводка электрического кабеля для декоративной подсветки строящегося храма. Монтаж светильников будет производиться параллельно с отделкой фасада».

На осень 2018 года запланированы работы по монтажу систем водоснабжения, отопления и электричества в цокольном этаже храма.