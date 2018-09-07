Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:04 8

В микрорайоне Благовещенска начали штукатурить фасад храма (фото)

В микрорайоне Благовещенска начали штукатурить фасад храма (фото)

На строящемся в микрорайоне Благовещенска храме блаженной Ксении Петербургской идут фасадные работы. Готовиться к ним начали уже в августе, установив снаружи строительные леса. Сейчас работы ведутся в верхней части центральной ротонды и колокольни.

Как сообщает сайт храма, отделку выполняют специалисты из Хабаровска.

«Если позволят погодные условия, а также, если хватит финансовых средств, то сможем продолжить отделку и основной части здания. Параллельно будут завершаться кровельные работы, – сообщил помощник настоятеля по вопросам строительства Александр Курако. – На фасаде уже сделана разводка электрического кабеля для декоративной подсветки строящегося храма. Монтаж светильников будет производиться параллельно с отделкой фасада».

На осень 2018 года запланированы работы по монтажу систем водоснабжения, отопления и электричества в цокольном этаже храма.

Просмотров всего: 528

#религия #строительство


Общество 1

Подписание контракта на строительство второй очереди Восточного отложили до следующей недели
Общество 150

В Благовещенске вновь обсуждают вопрос строительства храма на «Золотой миле»
Общество 7

В Благовещенске реконструировали историческое здание лицея № 6 (фото)
Общество 15

Улицу Воронкова в Благовещенске защитили от подтоплений

Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Смотрится это строение на том месте, как у собаки пятая нога.

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    2 часа назад

    " если хватит финансовых средств... " На этот храм деньги найти не могут, с миру по нитки, но уже хотят "золотую милю" оттяпать...

  • Виктогрия

    Виктогрия
    2 часа назад

    А по мне, так очень красиво храм смотрится, особенно на рассвете и закате, когда лучи солнца освещают купол.

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    особенно когда он начнет хуярить по утрам в колокол

  • matushka

    matushka
    1 час назад

    А в Благовещенске нет специалистов, которые могут заниматься отделкой храма??? Позор.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    все как в старой-доброй поговорке: "собаки лают - караван идет".

  • dance

    dance
    1 час назад

    matushkaА в Благовещенске нет специалистов, которые могут заниматься отделкой храма??? Позор.


    Местные небостаточно православные, очевидно

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    40 минут назад

    Красиво очень будет!

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь