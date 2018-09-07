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В ноябре в Свободном выберут мэра

В ноябре в Свободном выберут мэра

В пятницу, 7 сентября, прошла внеочередная сессия совета народных депутатов Свободного. В ней приняли участие народные избранники, а также прокурор города Максим Енишевский и исполняющий обязанности мэра города Владимир Константинов. На повестке главным вопросом стало назначение выборов главы муниципального образования.

Депутаты проголосовали за назначение выборов в этом году. В итоге нового градоначальника свободненцам предстоит выбрать уже 11 ноября.

Как сообщалось ранее, предыдущий глава города Юрий Романов подал заявление об отставке 18 июля. Он не проработал в должности мэра и года – официально он приступил к обязанностям главы Свободного 15 сентября 2017 года.

До выборов исполнять обязанности главы города назначили Владимира Константинова, ранее занимавшего должность первого заместителя главы Благовещенска.

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#выборы #Свободный


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Комментарии
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  • Аня2828

    Аня2828
    1 час назад

    интересно ))

    по ходу будет бойня

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