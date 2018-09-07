Мать кормила ребёнка в электричке и пожаловалась на равнодушие пассажиров

Фото: instagram.com/baby_led_weaning_club

Британка Кейт Хитченс (Kate Hitchens) пожаловалась на равнодушие пассажиров, которые не уступили ей место в общественном транспорте. Свою историю она опубликовала в Instagram, сопроводив ее селфи с ребенком.

Со слов женщины, она вынуждена была кормить ребенка стоя, электричка была переполнена. Девушку возмутило, что никто не уступил место, а она чувствовала себя глупой и обиженной.

«Я не должна была просить. Может быть, часть людей не заметили. Я точно знаю, что некоторые видели, они смотрели мне в глаза и улыбались. Я думала: "Хватит улыбаться, предложи мне свое место, пожалуйста!"», – рассказала Хитченс в подписи к опубликованному снимку.

Хитченс сообщила, что одна женщина встала и предложила ей место, но это сиденье тут же заняла другая пассажирка. На пояснение, что уступка была сделана женщине с ребенком, женщина пожала плечами, закрыла глаза и погрузилась в прослушивание музыки.

Британка отметила, что не держит зла на занявшую ее место пассажирку. «Мне хочется думать, что ей это место было нужнее, чем мне. Возможно, она беременна и находится на изматывающем раннем сроке, может, она была усталой после рабочего дня, а может, она больна. Или, возможно, она просто дура. Надеюсь, нет», – сказала Хитченс.

Большинство пользователей согласились с доводами Хитченс и поддержали ее. Женщины вспоминали ситуации, когда им отказывали в месте, несмотря на очевидную беременность. Однако некоторые заметили, что Хитченс не попросила помощи, а вместо этого делала селфи. Часть юзеров обратили внимание на кормление детей грудью в общественных местах и назвали это неприемлемым.

Хитченс ведет блог, посвященный материнству. На ее профиль подписано почти 12 тысяч человек, сообщает «Лента.ру».