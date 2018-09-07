Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:27 0

Мать кормила ребёнка в электричке и пожаловалась на равнодушие пассажиров

Мать кормила ребёнка в электричке и пожаловалась на равнодушие пассажиров
Фото: instagram.com/baby_led_weaning_club

Британка Кейт Хитченс (Kate Hitchens) пожаловалась на равнодушие пассажиров, которые не уступили ей место в общественном транспорте. Свою историю она опубликовала в Instagram, сопроводив ее селфи с ребенком.

Со слов женщины, она вынуждена была кормить ребенка стоя, электричка была переполнена. Девушку возмутило, что никто не уступил место, а она чувствовала себя глупой и обиженной.

«Я не должна была просить. Может быть, часть людей не заметили. Я точно знаю, что некоторые видели, они смотрели мне в глаза и улыбались. Я думала: "Хватит улыбаться, предложи мне свое место, пожалуйста!"», – рассказала Хитченс в подписи к опубликованному снимку.

Хитченс сообщила, что одна женщина встала и предложила ей место, но это сиденье тут же заняла другая пассажирка. На пояснение, что уступка была сделана женщине с ребенком, женщина пожала плечами, закрыла глаза и погрузилась в прослушивание музыки.

Британка отметила, что не держит зла на занявшую ее место пассажирку. «Мне хочется думать, что ей это место было нужнее, чем мне. Возможно, она беременна и находится на изматывающем раннем сроке, может, она была усталой после рабочего дня, а может, она больна. Или, возможно, она просто дура. Надеюсь, нет», – сказала Хитченс.

Большинство пользователей согласились с доводами Хитченс и поддержали ее. Женщины вспоминали ситуации, когда им отказывали в месте, несмотря на очевидную беременность. Однако некоторые заметили, что Хитченс не попросила помощи, а вместо этого делала селфи. Часть юзеров обратили внимание на кормление детей грудью в общественных местах и назвали это неприемлемым.

Хитченс ведет блог, посвященный материнству. На ее профиль подписано почти 12 тысяч человек, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 531

#дети #происшествия #транспорт


Происшествия

Мальчиков, пропавших в Благовещенске, разыскивают волонтеры
Общество

В Свободном во время маневровых работ погиб составитель вагонов
Общество

20 амурских школьников поехали в летний лагерь российско-китайской дружбы
Общество

В Благовещенске семья и близкие почти месяц разыскивают женщину
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь