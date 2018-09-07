В Свободном на пожаре в гараже пострадал мужчина

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В четверг, 6 сентября, во второй половине дня в Свободном загорелся гараж. Сообщение о пожаре по улице Кручинина поступило пожарным в 16:17. К месту пожара прибыли огнеборцы пожарной части № 5 Свободного в составе семи человек и двух единиц техники.

Через восемь минут было ликвидировано открытое горение. Огонь повредил гараж изнутри по всей площади. Пострадал мужчина 1971 года рождения. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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Василий Кленин