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В Свободном на пожаре в гараже пострадал мужчина

В Свободном на пожаре в гараже пострадал мужчина
Фото: 28.mchs.gov.ru

В четверг, 6 сентября, во второй половине дня в Свободном загорелся гараж. Сообщение о пожаре по улице Кручинина поступило пожарным в 16:17. К месту пожара прибыли огнеборцы пожарной части № 5 Свободного в составе семи человек и двух единиц техники.

Через восемь минут было ликвидировано открытое горение. Огонь повредил гараж изнутри по всей площади. Пострадал мужчина 1971 года рождения. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#МЧС #пожары #происшествия #Свободный


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