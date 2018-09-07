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В районе строительства Амурского ГПЗ перевернулся грузовик с щебнем

В районе строительства Амурского ГПЗ перевернулся грузовик с щебнем
Фото: instagram.com

В районе строительства Амурского газоперерабатывающего завода перевернулся грузовик, перевозивший щебень. ДТП произошло на второстепенной дороге при возведении второстепенного объекта ГПЗ.

На бок лег большегруз одного из поставщиков материалов. Автомобиль перевернулся из-за слетевшего во время движения колеса. Происшествие случилось рано утром 7 сентября.

В результате происшествия никто не пострадал.

Технику перевернули, и она отправилась дальше своим ходом, сообщили в пресс-центре проекта строительства Амурского ГПЗ.

Фото: instagram.com/kriminal.blg

Просмотров всего: 714

#ДТП #транспорт


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Комментарии
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  • Dgorg

    Dgorg
    2 часа назад

    А как же без колеса отправилась своим ходом?

  • Капуша

    Капуша
    1 час назад

    ну колесо-то легко прикрутить, а как же камушки? остались валяться на обочине?(((

  • Max412

    Max412
    8 минут назад

    Откуда колесо слетело то? На фото вроде все 12 колес на машине. Больше похоже что заснул и съехал на мягкую обочину, а та обвалилась, вот и лег на бок.

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