В районе строительства Амурского ГПЗ перевернулся грузовик с щебнем

Фото: instagram.com

В районе строительства Амурского газоперерабатывающего завода перевернулся грузовик, перевозивший щебень. ДТП произошло на второстепенной дороге при возведении второстепенного объекта ГПЗ.

На бок лег большегруз одного из поставщиков материалов. Автомобиль перевернулся из-за слетевшего во время движения колеса. Происшествие случилось рано утром 7 сентября.

В результате происшествия никто не пострадал.

Технику перевернули, и она отправилась дальше своим ходом, сообщили в пресс-центре проекта строительства Амурского ГПЗ.

Фото: instagram.com/kriminal.blg