В районе строительства Амурского ГПЗ перевернулся грузовик с щебнем
В районе строительства Амурского газоперерабатывающего завода перевернулся грузовик, перевозивший щебень. ДТП произошло на второстепенной дороге при возведении второстепенного объекта ГПЗ.
На бок лег большегруз одного из поставщиков материалов. Автомобиль перевернулся из-за слетевшего во время движения колеса. Происшествие случилось рано утром 7 сентября.
В результате происшествия никто не пострадал.
Технику перевернули, и она отправилась дальше своим ходом, сообщили в пресс-центре проекта строительства Амурского ГПЗ.
Фото: instagram.com/kriminal.blg
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