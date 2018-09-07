Мусорная база данных: обзор прессы

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Ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин подготовил для читателей Амур.инфо обзор свежей прессы. В нем автор расскажет, до чего дошел электронно-технический прогресс и кто вошел в список богатейших семей России.

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Под заголовком «Бак попадет в реестр» в «Российской газете» говорится о том, что все мусорные контейнеры и баки для бытовых отходов внесут в единый реестр. Пишут, что места размещения новых контейнерных площадок будут выбираться с помощью математических моделей электронных территориальных схем, которые определят, где и сколько мусорных баков не хватает. С помощью электронной базы данных будут определять места нахождения баков, их заполненность, необходимость их замены – это не считая технических характеристик бака, сведений о собственниках и так далее. «То есть электронно-технический прогресс дошел уже и до помоек, – резюмирует Павел Андреевич. – И узнав еще о том, что каждый из нас производит почти 450 килограммов твердых отходов в год, перехожу к другому материалу».

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Еще главная газета страны назвала богатейшие семьи России. Список возглавили Гуцериевы – в свое время совладели Бинбанком, затем Ротенберги (строительный бизнес. Это они возводили мост в Крым). Остальных обозреватель перечислять не стал, отметив только, что в список – это подчеркивается редакцией – включены только те семьи, которые заработали свой капитал частным порядком, не будучи госслужащими.

«И тут я подумал, что как раз читателям было б интересно узнать о тех, кто разбогател на госслужбе. Или я не прав?» – ухмыляется обозреватель.

Очень интересно

В «Амурской правде» автору обзора прессы было сложно выбрать самый-самый материал. И тем не менее, если говорить о читабельности – то выбор обозревателя пал на заметки о конфликте вокруг строительства в городе очередного храма и о загрязнении золотодобытчиками ручья возле Экимчана. «Вы же понимаете, что про ссоры и драки – всегда интереснее», – отмечает Павел Савинкин.

Если говорить о практической пользе, то он назвал публикацию о возможном снижении цены на красную рыбу. «Хорошо бы вообще бесплатно раздавали, да?» – улыбается Павел Андреевич.

Если речь идет о путях развития бизнеса, улучшения качества жизни – то обозреватель советует прочесть материал о том, как амурский бизнес шел к успеху.

А если, что называется, для души, для расширения кругозора – то тогда публикация об исследовании поселений древних амурчан. «Тайны сосудов и сгоревших жилищ» читателям при помощи археологов раскрыла Наталья Фадеева.

Напишут же такое

Далее «Комсомольская правда». «Кстати, как вы готовитесь отметить 100-летний юбилей ВЛКСМ?» – спрашивает Павел Андреевич.

Так вот, в главной комсомольской газете страны сегодня исследуется вопрос: «Как вернуть пожилым россиянам рабочие места, занятые мигрантами». «Даже не читая, вы спросите, мол, а почему речь идет только о пожилых людях – это раз. А второе – и к бабушке ходить не надо: просто платите местным не по-серому и больше. А когда все же прочитаете материал, добавите к своим, высказанным мною мыслям, еще и ту, что еще бы по ручкам, берущим взятки от мигрантов, надавать хорошо… Но о чем я, господи!» – спохватывается автор обзора прессы.

На посошок

Павел Андреевич признается, что всегда с большим интересом читает еженедельник под названием «Российская газета–Неделя». Многообразие тем. Сегодня, к примеру, читатели узнают, почему все-таки не посадили знаменитого советского коллекционера Вишневского – а в его собрании были картины Тропинина, Рокотова, Левицкого…

Или – опять же, к примеру, читатели могут узнать, что общего между полотном Брюллова «Последний день Помпеи» и автоматом Калашникова.

Автолюбителям, безусловно, будет интересно, как автотехника помогала первым лицам управлять страной.

А книголюбов обозреватель отсылает к рейтингу пяти книг международной книжной ярмарки.

А вообще всем рекомендует страницу «Безопасность», где говорится о том, что все обладатели гаджетов – то есть, все мы, – находятся «под колпаком». «А и даже если у вас нет подобных устройств – все равно "под колпаком"», – завершает Павел Андреевич обзор прессы.